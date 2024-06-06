欧洲央行料将降息 海指微升0.02％

市场对美国联邦储备局于9月开始降息的预期升温，推动多数亚太股市星期四（6月6日）攀高。新加坡海峡时报指数微升0.80点或0.02％，收报3330.81点。

亚太股市方面，台湾领涨1.94％，悉尼、东京和香港的涨幅介于0.28％至0.65％。上海和深圳分别下跌0.54％和0.57％；首尔股市因公共假期没有交易。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，市场普遍预计欧洲中央银行（ECB）将在星期四开始降息，推动了全球股市的表现。如果ECB开始降息，星期五的股市预计表现不错，海指估计能保持在3320点的支持点。

从技术层面来看，由于第二季的财报季节要到6月底至7月才开始，海指还在寻找更多因素支撑它继续向上攀，但谭莹莹认为，海指缓慢向上攀的机会较高。

若看商品，谭莹莹说，虽然油价下跌，金价在攀升，整体局势还是有一点不明朗，这表明抗通胀的斗争依然持续。

谭莹莹认为，股市目前的推动因素是下星期的联邦公开市场委员会（FOMC）会议，若届时有宣布降息，将进一步支撑股市上扬。

投资者留意非农业就业数据

另一方面，投资者密切留意将在星期五公布的非农业就业数据，路透社对经济师进行的调查显示，预计将增加18万5000个工作岗位。

英国基金管理公司Legal & General Investment Management亚太区投资策略师本内特（Ben Bennett）说，为了保持“金发姑娘”（goldilocks，指情况或形势恰到好处）的状态，非农业就业数据需要维持在10万至15万之间。

新加坡股市全场成交量11亿7000万股，总交易额11亿5000万元。上升股294只，下跌股270只。

海指成份股方面，九只上扬，六只持平，15只下滑。涨幅最显著的是新科工程（ST Engineering）和新加坡交易所（SGX），分别上涨0.74％和0.62％，收报4.09元和9.73元。

跌幅最显著的是城市发展（CDL）和海庭（Seatrium），分别下跌1.79％和1.74％，收报5.50元和1.69元。

个股消息方面，凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）宣布，子公司凯帆药剂私人有限公司（Hyphens Pharma Pte. Ltd.），已与日本制药公司玛路弘（Maruho Co., Ltd.）签订独家许可、开发和商业化协议，在亚细安10国注册和商业化Amenalief® Tab 200mg片剂的独家权利，用于治疗带状疱疹和复发性单纯疱疹。公司股价收报0.29元，起1.75％。

被列入观察名单的碧玉投资（Jasper Investments）宣布，从战略投资者获得900万元的资金，这是通过配售约62亿股，附带31亿份新自由认股权证的股票（free warrants）所得。战略投资者包括新加坡政府投资公司（GIC）董事会董事许文辉。公司股价收报0.004元，大涨300％。

中国光大水务（China Everbright Water）宣布，由公司领导的财团已签署特许经营权协议，获得河南安阳市政污水处理中心一期工程项目，投资额约为人民币6亿6300万元（约1亿2336万新元）。公司股价收报0.25元，起2.04％。

富时罗素（FTSE Russell）、新加坡交易所和新报业媒体信托公布6月季度检讨结果，海指成份股维持不变；后备名单也维持不变，包括凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）、康福德高（ComfortDelgro）、吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）、吉宝房地产信托（Keppel REIT），以及新达信托（Suntec REIT）。新交所收报9.73元，起0.62％。