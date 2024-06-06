樟宜机场集团全年净利大增至4.31亿元

樟宜机场集团（Changi Airport Group）截至3月底的全年净利，从去年同期的3300万元猛增至4亿3100万元。

根据樟宜机场集团星期四（6月6日）发布的业绩报告，随着旅游业复苏和客流量的强劲增长，集团截止3月底的营收和息税折摊前盈利（EBITDA）分别同比增长45%和60%，至27亿2700万元和12亿零500万元。

报告指出，上季度强劲的客流量增长，主要得益于新加坡举办的大型活动，以及中国和新加坡之间互免签证。

机场客运量全年达到6250万人次，航班起降共计34万4000趟次，分别为疫情前水平的91%和90%。相比之下，上一财年的客运量仅为4260万人次，航班起降为25万7000趟次。

不过，由于通胀压力和全球经济不确定，导致消费者支出下降，机场的特许权营收恢复速度较慢。

报告显示，经过三年半的大规模扩建，机场二号航站楼于去年11月全面重新启用，推动机场的总客运量达每年9000万人次。

同时，随着客运量的增长和四个航站楼的全面运营恢复，集团的运营支出同比增长20%，达到22亿3300万元。

樟宜机场集团总裁李绍贤说：“虽然航空业前景看好，旅游需求呈上升趋势，但我们也认识到，航空业仍处于一个高度动荡和快速变化的环境中。为保持行业领先地位，樟宜机场将继续投资以加强机场作为航空枢纽的吸引力。这包括将于2025年起开发的五号航站楼。”

报告还显示，集团资产保持强劲，截至3月底同比增长8%至143亿4700万元。其中，超过三分之二的资产来自房地产、厂房和设备以及投资房地产。今年，集团还投资超过8亿元，来维修及提升机场设施，并加大二号航站楼的扩建及樟宜东商业休闲区的发展。

截至3月底，集团的现金和现金等价物总额达21亿1500万元，高于上一财年的15亿9500万元。贷款总额为19亿2500万元，去年同期为19亿7200万元。