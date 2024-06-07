兀兰南地铁站旁下半年 迎来首个私宅项目约348个单位

今年下半年，兀兰南地铁站旁迎来首个私宅。这也是兀兰地区十多年后再次推出的新私宅项目。

城市发展（CDL）在上月的业绩报告中透露，这个位于兀兰冠军大道（Champions Way）的项目，预计将给市场带来约348个住宅单位。

去年9月，城市发展的CDL Stellar以2亿9489万元，标得这幅位于冠军大道的地段，相当于容积率每平方英尺904元，低于市场预测的950元至1050元。项目当时吸引了六方竞标。

该地区12年前推出的私宅地段，现已发展成99年地契的Parc Rosewood。这个拥有689个单位的项目，当时由飞龙集团（Fragrance Group）和世界级置地公司（World Class Land）合资的Kensington Land打造。虽然Parc Rosewood离地铁站有一段距离，但它在2012年初开盘后四个小时内，就卖了120个单位。今年前五个月，私宅有10个单位转手，尺价介于775元至1556元，其中多为一卧房单位。唯一的三卧房单位在2月以137万元成交。

Parc Rosewood共有689个单位。虽然离地铁站有一段距离，但它在2012年初开盘后四个小时内，就卖了120个单位。（邝启聪摄）

其他三个私宅项目沿兀兰2道（Woodlands Ave 2）由Parc Rosewood开始，依次向北为Rosewood Suites、佳冠园（Casablanca）和Rosewood。这些项目的交易活跃度都不及Parc Rosewood。

前五个月里，项目较小的Rosewood Suites只有三个单位成交，平均尺价为985元。这个2011年竣工的私宅有200个单位，其中三卧房有126个单位，占比最高。

佳冠园和Rosewood的楼龄在20年左右，两个项目均超过400个单位。这段时间分别有八个和四个单位易手。前者的交易尺价介于1014元至1100元，且多是三卧房单位；后者尺价则介于923元至1040元。

已有四个执行共管公寓

除私宅外，这个地区十几年里也先后落成了四个执行共管公寓（EC）。

七年前竣工的百丽居（Bellewoods）最受市场欢迎，今年已成交了19个单位，每平方英尺的转售价在1145元至1308元之间，尺价丝毫不逊色周边的私宅。

值得一提的是，Bellewoods的发展商青建地产（Qingjian Realty），在2014年项目开盘时，为了吸引买家，还举办了一个抽奖活动，奖品是20颗一克拉的钻石，所有成功申请购买的买家都有机会参与。该项目共有561个单位。

百丽居在2014年开盘时为吸引买家，发展商举行了钻石抽奖活动。（邝启聪摄）

Twin Fountains和Forestville两个EC比百丽居早一年建成，分别有418个单位和653个单位。两个项目至今均已售出11个单位。前者交易尺价介于1143元至1244元，后者则在1043元至1161元之间。

相对而言，2008年竣工的LA CASA交易量则较少，虽然项目单位数达444个，但五个月里仅有五个成交，尺价介于954元至1021元。

接下来，兀兰南地铁站一带还有望迎来其他住宅项目。市建局上月官网公布，将兀兰17通道（Woodlands Drive 17）旁一块原先已划为住宅用地的地段，设定1.7的住宅总容积率。这块地位于兀兰医疗园（Woodlands Health Campus）和新加坡体育学校之间。若用来建造私宅，则会为市场带来450个至500个单位。