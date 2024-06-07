业主不接受买家出价 远东购物中心集售再遇阻

远东购物中心（Far East Shopping Centre）业主不接受买家提出的8亿8000万元价格，集体出售计划再次遇阻。

根据《商业时报》报道，远东购物中心在上星期五（5月31日）举行业主特别大会，签署把售价调低至8亿8000万元的附属协议，可是只有大约60%的业主支持调低售价，无法达到80%的最低门槛。原因相信是买家出价比指示价低了大约5%。

《联合早报》就此事尝试联络世邦魏理仕，截稿时仍未获得回应。

位于乌节路的远东购物中心去年以9亿零800万元的创纪录高价，出售给Glory Property Developments。

不过，大楼因未能获得市区重建局批准加入策略发展项目奖励计划（Strategic Development Incentive Scheme，简称SDI）以扩大总楼面面积，导致Glory退出这个收购交易。

这个项目在今年4月再度公开招标，指示价与去年招标时的9亿2800万元相同。这个价格包括在SDI申请批准后，把最高总楼面面积提高20%至29万零574平方英尺的土地增值费。

若按这个价格成交，项目的土地价格相当于容积率每平方英尺3421元。若以8亿8000万元出售，而且没有加上扩大总楼面面积，土地的容积率尺价将是3600元。