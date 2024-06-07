市建局修改密驼路地段类型 分析：可发展共享住宅

市区重建局根据贤能集团（LHN）的申请，拟把公司标得的密驼路商用地段改为拥有商业单位的住宅地段。

市建局于星期五（6月7日）在官方网站发布消息说，向国家发展部建议修改2019年总蓝图，把位于密陀路（Middle Road）141号的地段用途，从“商业”改为“地面层为商业单位的住宅”，地段容积率则维持在4.2。

市建局说，修改这幅地段的用途是因为收到一份发展建议书。

这幅地段的现有建筑是山源大厦（GSM Building），地段面积为1115.1平方公尺（1万2003平方英尺），属于99年地契。大厦共有33个商用单位，其中13个由业主使用，其余20个单位已出租。

大厦去年进行集体出售，被贤能集团旗下的共享住宿公司Coliwoo以8000万元标得。

贤能集团回复《联合早报》询问时说，由于大楼内租户租约还未到期，因此目前没重新发展大楼的计划。

辉立证券研究主管周冠龙则认为，这幅地段未来可重新发展为新的共享住宅大楼。

他受访时说：“收购密陀路地段，意味Coliwoo可能增加约187间客房，公司管理的客房总数会因此增加到2151间。这是公司每年增加800间客房的增长策略。”

收购过程一度受阻

集团收购山源大厦的过程一度出现阻碍。一些业主认为，大楼的集售委员会在进行这项交易时缺乏诚信，以至于成交价并非最高出价。

他们指，大楼2022年招标时，其中一个潜在买家Keaf Investments提交的意向书表示有意出价8000万元至8500万元收购，可是买卖双方最终没达成协议。Keaf表明会考虑参加下一次竞标，但集售委员会隔年再度招标时却没有联络Keaf。

不过，法官认为，集售委员会和Coliwoo的交易没有不当之处，因此在今年4月决定发出销售令。

贤能集团股价星期五上升1.52%，收报0.335元。