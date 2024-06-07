新加坡集装箱价格八个月涨超两成 红海危机加剧海运需求

红海危机导致海运公司运力不足加上市场对海运需求激增，使全球集装箱运费飙升，而新加坡的集装箱运费在过去八个月已涨超两成，但相对其他市场增幅较低。

根据货柜追踪平台Container xChange提供给《联合早报》的资料，自去年10月红海危机爆发以来，新加坡40英尺超高集装箱的平均运费从当月的1499美元（约2020新元）涨至今年5月的1836美元，涨幅达22%。其中，今年4月至5月的单月涨幅最大，近8%。

相比之下，中国40英尺超高集装箱的平均运费涨幅更是惊人，从4月的2240美元上涨至5月的3250美元，单月涨幅达45%。而去年11月，中国的运费还跟新加坡的相差不远，为1698美元。

不过，中国的40英尺超高集装箱的平均运费，还没涨到2021年9月即疫情高峰时期的7178美元。

Container xChange指出，因红海危机，航运公司被迫改道影响了运力。若公司想要维持每周的航行，就必须在亚欧航线上部署额外船只。

缓解港口拥堵 海运公司提前发货

同时，航运改道以及海运公司网络再平衡，使物流链的下游出现港口拥堵等问题，造成集装箱积压。为缓解上述等不确定因素，海运公司选择提前发货，但这更加剧了短期内海运需求激增。

Container xChange联合创始人兼首席执行官罗洛夫斯（Christian Roeloffs）说：“航运公司将发货日期提前，导致市场对运力需求短期增长。尽管消费者需求和工厂订单疲软，但吞吐量却出现上涨。”

根据今年5月平台的调查显示，大多数受访者预计集装箱运费价格还会上涨。平台的集装箱价格情绪指数（xCPSI）波动显著，反映了中东冲突、地缘政治以及气候变化等不利因素，迫使企业加强供应链韧性。

xCPSI调查的受访者来自美国、欧洲和亚洲的航运和集装箱物流专业人士。指数作为一个航运业的晴雨表，可了解宏观经济对行业的影响。

航运巨头为集装箱收取附加费

展望下半年，报告认为，高利率和对劳动力市场的担忧可能使消费者减少支出，对商品需求的下降会使货运量减少，从而让运费回软。不过，如果全球经济复苏推动物流需求增长，那运费可能仍会居高不下。

罗洛夫斯指出，美国消费者支出在今年第一季仅增长2%，低于2.5%的预期，也是三个季度以来的最低增幅。此外，美国不包括汽车在内的零售库存在今年4月仅环比增长0.3%，而在3月则下降了0.4%，这表明零售商对增加库存较为谨慎。

虽然报告认为下半年运费会下降，但不少航运公司都宣布新一轮的加价。

譬如，达飞集团（CMA CGM）本周宣布多个航运路线的附加费。从7月3日起，从亚洲多国和地区发往波多黎各和美属维尔京群岛的每个集装箱，将收取2000美元的旺季附加费。

此外，从7月1日起，从印度次大陆（Indian Subcontinent）发往美国西海岸的货物将按集装箱尺寸收取附加费，费用介于2160美元至3040美元不等。