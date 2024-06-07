徐芳达：劳资政三方伙伴密切合作 解决港口拥堵等问题

近期红海危机使大量商船改道，导致全球多个港口出现船只拥堵情况，我国交通部和海事及港务管理局（MPA）正与劳资政三方伙伴合作，增强新加坡港口的能力和容量。

海事领域的劳资政三方伙伴包括新加坡港务集团（PSA）、航运合作伙伴、行业公会，以及工会。交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期五（6月7日）在太平船务学院（PIL Academy）成立仪式上说，这三方将密切合作解决当前港口拥堵等问题。

他说：“我们将部署更多人力、优化港口容量、促进信息交流并与利益相关者进行积极规划，共同度过这一充满挑战的时期。”

他指出，海运业是国际贸易的关键，全球80％以上的货物通过海路运输。“如果船舶及其货物是全球经济的支柱，我们的海事专业人员就是它的命脉。如果没有他们的专业知识和奉献精神，任何船只都无法安全驶入和驶出我们的海岸，我们的港口运营也将陷入停滞。”

徐芳达提到：“想想最近的红海危机，它使大量船只改用绕过好望角的较长航线。这种改道导致全球多个港口出现‘拥堵’（bunching，指货船须排队入港）。自2024年初以来，新加坡港口也经历了船舶到港、集装箱处理量和停泊位需求显著激增，许多船只把新加坡港口作为缓解货运途中遭遇延误的中心。”

红海承载着全球12%航运量，但自以哈冲突发生后，去年11月以来胡塞武装就对途经这条繁忙航道的商船展开了数十次袭击，迫使很多商船绕道非洲好望角。

太平船务奠定我国海事业基础

徐芳达说，当前全球航运业也面临数码化、脱碳等新挑战，新加坡海事业须持续提升和重新培训劳动力，以确保便员工能够与时俱进，保持竞争力。我国正致力于运用政府、业者和工会之间强大的三方伙伴关系，使新加坡成为全球海事人才发展的中枢。而太平船务学院的成立，也是新加坡海事业实现培养未来劳动队伍目标的重要一步。

他指出，作为新加坡本土的集装箱船运公司，太平船务是新加坡海事业成功故事的一个基石。自1967年成立以来，太平船务在塑造新加坡海事业格局方面发挥了关键作用。如今，它在新加坡船舶注册处是第11大船东，公司的新加坡办事处运营着一支由100艘船只组成的船队，在本地的员工近700名。

根据太平船务，集团作为全球第12大、东南亚本土最大的集装箱船运公司，在全世界拥有约8000名员工，其中包括4000名海员。考虑到员工多样化的背景和不同的培训需求，太平船务学院的成立旨在为所有员工提供结构化、客制的培训。从长远来看，这不仅可以增强公司实力，还有助于提升海事业的能力。

太平船务首席执行官高瑞泽（Lars Kastrup）说：“我们的目标是提高员工的技能，使他们能适应未来职业发展需求。同时，我们也致力于确保太平船务业务的可持续发展、提高效率和推动创新。太平船务正转型成为一个更强大、更高效、更具创新性、可持续发展且着眼未来的机构，通过太平船务学院系统全面的培训计划，赋予员工能力，共同推动公司向前发展。”

太平船务学院星期五也与新加坡理工大学（SIT）、本地技能管理软件提供商JobKred，以及英国专业机构海事培训学院（Maritime Training Academy）签署谅解备忘录，携手为学院设计和开发课程。

学院与新加坡理工大学将合作开发一套与海事相关的微证书课程，让员工可以选择最适合他们当前职业发展的专业证书，并可集结这些微证书，考取学士学位或更高文凭。

学院将与JobKred公司合作，利用数码科技，让员工能够以灵活的方式按照自己的步伐学习，同时兼顾工作。此外，与海事培训学院的合作还将为员工提供多样化的短期海事课程选择。