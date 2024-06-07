投资者静待美国就业数据 海指收盘持平报3330.77点

投资者静待关键的美国就业数据，继美国星期四（6月6日）隔夜股市起落参半后，亚太及新加坡股市星期五（7日）同样涨跌不一。新加坡海峡时报指数收盘持平，报3330.77点。

亚太股市方面，首尔上涨1.23%，悉尼和上海起0.48%和0.08%。深圳下跌0.90%，台湾、东京和香港的跌幅介于0.05%至0.59%。

IG亚洲市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，在美国发布就业数据前，海指处于观望状态，这也是区域的整体环境。近期一系列事件让焦点聚集在美国联邦储备局的货币政策展望，即将发布的就业报告将在稳定9月降息预期方面，发挥关键作用。

“加拿大央行和欧洲中央银行已在本周率先降息，近期的美国就业指标意外下行，这似乎给美联储一些压力，考虑提前放宽货币政策。我认为，市场在等待较温和的数据，即新增就业岗位与上月不相上下，这有助验证当前市场对9月降息的预期，同时不会过分强调经济衰退风险。若是这样的情况，风险情绪或对此有积极反应，让海指有望在下周进一步攀高。”

分析师：投资者可关注5月美国CPI

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊说，投资者可以关注将于下星期三（12日）发布的5月份美国消费价格指数（CPI），以了解降息的可能性。若利率保持高位，企业将面临更高的借贷成本，或抑制股市的投资者情绪。

“整体而言，由于中东市场充满不确定因素，加上美国经济表现强劲，我们维持今年不会降息的观点。”

新加坡股市全场成交量13亿3000万股，总交易额9亿4816万元。上升股284只，下跌股258只。

海指成份股方面，涨幅最显著的是怡和合发（Jardine C&C）和扬子江船业（YZJ Shipbuilding），分别上涨3%和2.99%，收报27.16元和2.41元。

跌幅最显著的是香港置地（HongkongLand）和DFI零售集团，分别下跌1.44%和1.03%，收报3.42美元和1.92美元。

个股消息方面，新航工程公司（SIAEC）与飞机厂商伊顿（Eaton）在马来西亚成立合资公司Eaton Aerospace Component Services Asia Sdn Bhd。新航工程公司持有49％股权，伊顿则持有剩余51％。最初发行股本为470令吉，最终将增至约7500万令吉。新航工程公司股价收报2.38元，起0.42％。

新交所证券市场5月日均交易额增至13亿元 一年来最高

新加坡交易所（SGX）发布5月市场统计数据显示，证券市场总成交额同比增长16％至267亿元；日均交易额（SDAV）同比增长22％至13亿元，为一年来最高，这主要受财报季节和MSCI指数季度再平衡推动。

衍生产品（derivatives）交易量同比增加17％至2390万份合约，衍生品日均交易量（DDAV）则增加16％至110万份合约。新加坡存托凭证（Singapore Depository Receipts，简称SDR）吸引了一年前发行以来，来自散户投资者最大的每月净流入，管理的散户资产总额环比增加23％。新交所收报9.67元，下跌0.62％。

担任丰益国际（Wilmar）非执行独立董事的新加坡前外交部长杨荣文增持20万股丰益国际股票，总额达62万1000元。若按他支付的62万1000元总额（不包含券行费用和印花税）计算，每股价格约3.105元。

若加上他此前拥有的40万股丰益国际股票，他一共持有60万股，占总投票股权的0.01%。公司股价收报3.10元，无变动。