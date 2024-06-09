橙子欠收运输延迟 橙汁期货价格飙新高

极端气候导致橙子欠收，国际橙汁期货价格飙升至新高，加上红海危机打乱供应链，在双重打击之下，饮料生产商大叹生意难做，甚至不得不亏本出货给客户。

自2022年底以来，橙汁期货价格一路飙升，今年5月更是急速攀升，于月底达到每磅4.95美元（约6.7新元）的历史新高。一年前，橙汁期货价格约为每磅2.6美元，几乎翻了一番。

橙汁价格涨 最近更明显

本地饮料生产商亚洲园饮食业私人有限公司（Asia Farm）创办人王禄贤接受《联合早报》的访问时说：“橙汁价格一直在涨，尤其是最近更加明显。”

王禄贤指出，一方面气候影响导致果农产量不足，另一方面，至今尚未解决的红海危机打乱了供应链。

“因此，我们遭受到了双重打击，之前是缺货，现在有时甚至无法获得货源。正常来说，我们的货物需要一至两个月才能到达，但现在交货周期延长到三个月。”

王禄贤的公司主要从南美洲的巴西和欧洲的西班牙进口脐橙（navel orange）制成的冷冻浓缩橙汁，经过处理再供应给多家在新加坡的三星级和四星级酒店。

为了解决货源短缺问题，王禄贤转向中国进口一小部分柑橘浓缩果汁。他说：“由于价格上涨和缺货，过去两个月,我们基本上是以亏本价格向客户供货。”

热浪影响橙子产量 今年产量或跌至36年来最低

橙汁期货价格飙升，主要是因为巴西果农欠收。辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）受访时指出，橙汁期货价格通常会受到季节性供需因素影响，但自2022年末以来，价格一直呈上升趋势。

萨赫德瓦说，去年巴西发生了一系列破纪录的热浪，影响了橙子的产量，而巴西占全球橙汁出口量的74％。

气候变化的不利影响，导致全球供应吃紧，期货价格剧烈波动。萨赫德瓦指出，巴西预测，2024年的产量可能跌至1989年以来的最低水平，这引发了人们对价格不会很快回落的担忧。

美国佛罗里达州是第二大产地，和巴西一共占了全球供应量的80％以上，但飓风和柑橘黄龙病（citrus greening）这些年来一直影响佛罗里达州果农的收成。

供应短缺导致期货价格飙涨，国际蔬果汁协会（International Fruit and Vegetable Juice Association，简称IFU）主席库尔斯（Kees Cools）形容这是一场危机，并担心这将对消费者产生冲击。

日本已有业者停售橙汁

这在日本已经发生。本地智能鲜榨橙汁贩卖机运营商iJooz近年来积极拓展日本市场，公司创办人兼首席执行官张鑫在日本接受《联合早报》采访时说：“现在很多人担心在超市买不到盒装橙汁。”

根据日本媒体报道，益多（Yakult） 于4月停止销售橙汁，森永乳业（Morinaga Milk Industry）则计划在原料用罄后，停止销售香吉士（Sunkist）200毫升装鲜橙汁，这预料将在6月中旬发生。

日本售卖的橙汁90％靠进口，主要来自巴西。日元疲软进一步推高了进口成本。

张鑫指出，iJooz的货源来自南非、埃及、澳大利亚和美国。除了埃及受到红海危机影响，其他地方的供货正常。

iJooz目前在日本有500多台鲜榨橙汁贩卖机，今年计划增加至1000台。张鑫不否认这场“橙汁危机”对公司有利，但他说：“这涉及到民生问题，最好别发生。”

就期货价格而言，萨赫德瓦认为，除非需求大幅减少，否则价格将长期维持在高位。她说：“浓缩橙汁还用来制作维生素、化妆品和清洁用品等，期望需求减少，恐怕是一厢情愿。”