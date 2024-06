欧洲可持续基金名称加强管制 或须剥离400亿美元股票

欧洲证券和市场管理局(ESMA)5月14日公布了基金使用环境、社会和管治(ESG)或可持续相关用语的命名规范指南,或迫使超过1600只有“挂羊头卖狗肉”之嫌基金改名,须剥离股票总值可达400亿美元(541亿新元)。

新加坡金融管理局受访时表示,本地基金名称要求是,含有ESG关键词的基金至少要将三分之二净资产用于对应的ESG目标投资战略。

晨星公司(Morningstar)上星期三(6月5日)发布报告,根据晨星数据库,欧洲有约4300家基金的名称中含有ESG关键词,其中超过1600家正持有至少一只可能不符合巴黎协定或气候转型指标的股票。

按照新规定,若所有基金选择保留名称,共须剥离总值约400亿美元的已持有股票。

为了控制漂绿(greenwashing)风险并设立行业最低标准,ESMA加强对名称中含有ESG关键词的基金的管制,要求其投资组合中至少有80%符合环境或社会特征或可持续投资目标,且不可投资不符合巴黎协定指标(Paris-aligned benchmarks)与气候转型指标(climate-transition benchmarks)的对象。

金管局对名称中使用ESG关键词基金有监管要求

晨星可持续发展研究主管比奥伊(Hortense Bioy)说,金管局对名称中使用ESG关键词的基金也有监管要求,但关注点在完整披露基金的可持续性上,与欧盟的可持续金融披露条例(SFDR)相似。ESMA的新规定直接干预了相关基金的投资决策,因此要更加严格且具体。

金管局受访时表示,除了信息披露之外,2023年1月1日生效的ESG零售基金披露和报告指南(Disclosure and Reporting Guidelines for Retail ESG Funds)补充了对基金名称有要求的集体投资计划准则(Code on Collective Investment Schemes),使名称含有ESG关键词的基金,至少要将三分之二净资产用于对应的ESG目标投资战略。

金管局指出,ESG因素应显著影响基金的资产选择,且仅使用负面筛选或以投资回报为目的的ESG考量,不能算作有效的ESG投资战略。

新加坡目前有226家零售可持续基金,其信息公开在金管局的要约与招股书电子资料库(OPERA)网站上。

晨星预计ESMA的新规定将在9月中旬开始在欧洲对新基金生效,并于明年5月对现有基金生效。