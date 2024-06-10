海指本周或回调 分析师建议趁低吸纳

新加坡海峡时报指数无法冲破阻力点，加上三大银行股价走软，可能导致本地股市在本周出现回调。分析师建议投资者趁低吸纳。

根据新加坡交易所的统计，海指上星期全周下滑0.2%，以3330.77点作收，今年来的总回报率为5.6%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士指出，有三个宏观因素可能导致新加坡股市回调。

他接受《联合早报》访问时说：“海指在过去一周处于高位震荡的状态，多次尝试冲击3350点附近的阻力却始终未能成功突破。累积的获利盘在来临一周可能会形成一定的压力，触发小幅度的回调。”

他还说，在上个星期五（6月7日）公布的美国5月份非农业数据强劲增长，将对美股带来压力，尤其是科技股。他预测，本周美股会走软，甚至可能有所回调，这会给海指增添压力。

另一方面，在海指中比重最大的三家本地银行股在过去大约半年里大幅上涨，目前出现高位震荡和初步走软的迹象，可能会出现短期的套利回调。

“这三方面都增加了海指回调的可能性，建议投资者下周可以适当减仓降险。如果回调真的发生，则可以在3310点至3320点附近考虑再次建仓或加仓。”

美国将公布最新利率政策

美国的利率政策也是股市密切的关注事项。美国联邦公开市场委员会（FOMC）将在星期四公布最新利率政策。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，发达经济体的金融条件稍有放宽，显示最近一轮货币收紧周期中最严苛的时期可能已经过去。市场预测美国联邦储备局可能会维持利率，直到9月18日才降息25个基点，然后在12月18日再降25个基点。

美国5月份消费者价格指数也将在本周出炉，大华银行高级经济师柳天成认为，整体通货膨胀率会在今年继续放缓，但住宿成本放缓的幅度可能不如预期。此外，服务通胀依旧高企，而且能源价格风险上升，可能阻碍物价的放缓势头。

他预测，若接下来数月的通胀仍然难以控制，美联储放宽货币政策的机会不大。

个股消息方面，胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）在上星期五闭市后披露，信托管理公司收到五个单位持有者在上个星期四（6日）发出的另一封正式要求文件。

他们要求管理公司召开另一场特别股东大会，同时也呼吁管理公司尊重高等法院较早前的裁决，勿继续拖延内化程序。

这些由Quarz资本亚洲率领的单位持有者还强调，高等法院曾下令延后举行特别股东大会，而不是下令取消举行会议，可是董事会却取消了特大。他们也指，董事会不举行特大，拖延并阻碍内化程序。

对于单位持有者的各项指责，管理公司和董事会表示强烈反对，并指这些指责毫无根据。管理公司会考虑信件中的决议案。