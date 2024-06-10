报告：建筑运输和金融业前景最好 商业乐观指数连续四季度上扬

新加坡企业乐观指数（Business Optimism Index）连续四个季度上扬，当中，建筑、运输和金融业的企业展望尤其乐观。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau，简称SCCB）星期一（6月10日）发布的商业乐观指数报告显示，指数环比上升0.12（百分点，下同）至4.94，同比则上升0.96。

SCCB每季度向本地主要领域的200名企业主和高管展开调查，了解他们对下一个季度的销售量、净利、招聘、新订单、库存，以及售价六方面的展望。

根据调查，今年第三季，企业预计销售量指数环比上升2.23至5.93，净利环比上升1.49至5.93。另一方面，售价指数环比下降2.96至7.41，新订单环比下降0.74至5.19，招聘环比下降0.74至6.67，但它们依处于扩张状态。至于库存指数，它虽是萎缩，但从负2.99改善至负1.48。

若跟去年同期相比，六大指数中，除了售价指数下降了3.78，其余五个指数表现均有进步。

建筑业展望乐观 制造业情绪持续疲软

行业方面，建筑业的展望依旧乐观，五个指数都处于扩张状态。其中，企业预计第三季的销售量、净利和售价指数环比持平于23.08。库存和招聘指数分别为15.39和30.77。至于新订单指数，则从15.39下降至零。

运输业的情绪也保持高涨，销售量指数环比上升8.33至25，新订单指数也上升8.33至33.33。而净利和库存指数，则分别维持在25和“零”的水平。售价指数方面则下降8.34至33.33，招聘也下降8.33至16.67。

金融业的展望也很乐观，销售量和净利指数均环比上升7.14至21.43，而售价和库存指数则维持在“零”。新订单指数方面维持在14.29，招聘指数则保维持在21.43。

批发业情绪则稍有好转，有三个指数处于扩张状态，包括销售量和净利指数均环比上升13.34至6.67，售价指数维持在6.67。不过该行业的新订单、库存和招聘指数则继续为“零”。

服务业方面，企业预计第三季的销售量和净利指数都为2.27，但售价指数从13.64下降至6.82。新订单指数则上升2.27至“零”。

制造业企业的情绪继续疲软，企业预期销售量和净利指数会从“零”下降至负3.85，进入萎缩状态。新订单指数则从7.69下降至3.85。售价指数方面维持在3.85，库存和招聘指数则继续为“零”。

新加坡商务信贷资料中心总裁谢慧卿说，本地企业今年第三季商业情绪基本保持乐观。除了持续发展的运输和建筑业，金融和服务业也很乐观。此外，由于周边和国际需求增长，对外领域如批发业的企业展望显得更积极。

但她也提醒说，持续紧张的地缘政治等下行风险，以及企业的脆弱性仍将延续。