本地生命科学房地产资产料持续增长 但投资机会有限

新加坡的生命科学房地产资产预计将持续增长，但对于希望投资这类房地产的投资者来说，机会却有限。

世邦魏理仕（CBRE）在星期一（6月10日）发布的《生命科学房地产：新加坡的新兴资产类别》报告中指出，随着人口老龄化和慢性病早期诊断增加，医疗保健需求不断增长。生命科学相关资产在一份调查中也被评为最受欢迎的另类房地产投资领域。

新加坡作为生命科学中心的吸引力是因为被列为“综合市场”，也是亚太地区为数不多拥有完整“端到端”生命科学价值链的城市之一。在政府扶持政策的推动下，新加坡的医药制造业是各类制造业中增长最快的，从2000年到2023年的复合年增长率达到8.3％，超过了整体制造业4.1％的复合年增长率。医疗科技（MedTech）领域的出色表现为这一增长势头提供了动力，同期的复合年增长率为11.8％。

全球十大生物制药公司中的九家和前10大医疗技术公司中的八家都在我国设立办事处。这归功于本地发达的基础设施、政治稳定、友好的商业政策和熟练的劳动力。主要的生命科学企业继续扩大在本地的研发和制造能力，近500家生物医药初创企业吸引了超30亿美元（约40亿6100万新元）的风投资金。更多的资金支持加快了研发速度，这应该会导致对实验室和制造生产能力扩展的更大需求。

报告指出，新加坡已巩固了它作为生命科学中心的地位。启奥城（Biopolis）、新加坡科学园（Singapore Science Park）和大士生物医药园（Tuas Biomedical Park）这三个集群不仅强化了新加坡在研究和制造领域的全球地位，也为未来的扩展和发现奠定了基础。

凯德集团之前投资约13亿7000万元用于发展Geneo新集群，作为新加坡科学园振兴工作的一部分， 增添了18万零600平方公尺的总楼面面积。

世邦魏理仕咨询与交易服务联席主管麦凯勒（David McKellar）说：“新加坡科学园一期的复兴和新供应，确保了该区域在生物医学研究和开发活动方面继续处于有利地位，由于可持续发展是其设计的核心理念，因此它也能够很好地满足企业的环境、社会和治理（ESG）需求。”

生命科学房地产交易量很少

不过，由于卖家有限，本地生命科学房地产的交易活动很少。商业园区通常由房地产投资信托基金或与政府有关的公司紧紧持有，很少在公开市场上交易。

世邦魏理仕认为，在这种情况下，投资者可以考虑购买具有再开发机会的土地或者房地产，并将靠近生命科学集群的位置作为考虑因素。或者在二级市场寻找机会，例如，从机构所有者手中购买其生命科学资产，并与目前拥有该资产的生命科学企业达成售后回租（sale and leaseback）交易。