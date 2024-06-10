诗家董创办人后代董伟喆 8300万元出售优质洋房

新加坡富商董伟喆出售位于武吉知马区的优质洋房，要价8300万元。

根据彭博社报道，这栋洋房位于维多利亚园（Victoria Park），所处地段面积约3万零492平方英尺。房子内有六间卧房、一个游泳池和有盖停车位。

董伟喆是董氏集团（Tang Holdings）的执行主席，也是诗家董百货公司已故创办人董俊竞的三儿子。董氏集团在新加坡有多项房地产投资，而且是诗家董的主要股东。

房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）负责销售这栋洋房。莱坊在它的网站上说，这栋洋房“位于宁静的维多利亚园优质洋房区，环境私密而宁静”。

它也说，洋房采光良好，自然光线充足，所有窗口都朝向绿意盎然的院落。

《联合早报》就此事联络莱坊，对方不愿置评。

莱坊数据：今年首五个月五栋优质洋房转手 交易额逾2亿元

根据莱坊提供的数据，今年首五个月有五栋优质洋房转手，总交易额达2亿1750万元，比去年同期少了54.1%。去年首五个月有九笔交易，总交易额为4亿7430万元。

不过今年有不少瞩目的洋房交易。例如大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗的女儿黄靖思以3950万元买下位于福特道的优质洋房，每平方英尺价格为2020元。另一栋是位于康华花园的优质洋房，被一名学前教育领域从业者以3600万元买下，尺价为1875元。

此外，中国“钢铁大王”项光达的女儿项阳阳今年也以8400万元买下民东园的一栋优质洋房，尺价为2988元；冬海集团（SEA）联合创办人李小冬的妻子马丽倩，则以4250万元买下格洛路的一栋优质洋房，尺价达2544元。

优质洋房是本地最高档次的有地住宅，全岛仅有约2800栋。一般上，只有新加坡公民可购买优质洋房。