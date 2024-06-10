美国经济数据强劲使市场担忧降息推迟 海指下滑0.26%

美国强劲的经济数据让投资者担忧降息推迟，新加坡海峡时报指数星期一（6月10日）下跌8.69点或0.26%，收报3322.08点。

亚太区域开盘的主要市场中，首尔和吉隆坡分别下跌0.79%和0.21%；东京则上涨1.02%。深圳、上海、台湾、香港和悉尼股市因假期休市。

Moomoo新加坡首席投资策略师林子平接受《联合早报》访问时说，美国最新公布的就业数据飙升，薪资增长加速，突显美国劳动力市场强劲。高于预期的经济数据，让市场担忧美国联邦储备局会推迟降息。长期高利率导致新加坡房地产投资信托星期一承压。此外，美元和美债上升也使一些投资者选择获利了结。

美联储公布利率决策前 市场或更为谨慎

不过，林子平认为，虽然短期内市场存在避险情绪，但应只是小幅调整。在美联储星期四（13日）公布利率决策前，市场可能会更为谨慎。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁认为，银行股超买减缓了海指的上升势头，不过市场套利幅度有限。指数下滑幅度有限，整体趋势依然向好。技术面看，自去年10月以来，指数一直处在上升通道。

新加坡股市全场成交量8亿2201万股，总交易额9亿4048万元。上升股158只，下跌股239只。

海指成份股方面，23只下跌，五只上扬，两只持平。

跌幅较大的是香港置地（Hongkong Land）和凯德腾飞房地产投资信托（CapitaLand Ascendas REIT），前者跌3.22%，收报3.31美元；后者跌2.64%，报2.58元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和海庭（Seatrium），分别上涨2.91%和2.35%，收报2.48元和1.74元。

个股消息方面，海庭宣布，公司与GE Vernova公司共同获得TenneT TSO公司的第三份合同，将在荷兰建造一个2吉瓦（GW）的高压直流输电（HVDC）的海上电力输送系统。该项目预计于6月开工，2031年投产。新合同是海庭与GE Vernova于去年3月宣布的与TenneT TSO公司的五年框架合作协议的一部分，该协议涵盖三个项目，每个项目价值约20亿欧元（约29亿新元）。

医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings（简称SAM控股）宣布，集团与澳大利亚生物制药公司EnGeneIC达成战略合作伙伴关系，为亚洲的癌症治疗带来革命性变化。集团将帮助EnGeneIC在新加坡获得抗癌产品和治疗技术的监管授权，而集团将获得抗癌产品在亚洲17个国家以及抗癌治疗技术在全球的独家分销权。集团闭市股价大跌6.78%，报0.11元。

英诺特（Innotek）星期一委任Tan Siang Keng为集团首席财务官，她将负责监督集团的财务和会计、税务、风险管理和投资等工作，并确保公司合规监管要求。英诺特闭市报0.575元，股价无变动。

Rex国际（RexInternational）宣布公司5月的原油日产量减少至1万1207桶。其中，公司持股91.65%的子公司Lime Petroleum AS在挪威Brage油田和Yme油田的日产量达8662桶；公司持股91.81％的子公司Masirah Oil安曼岸外Yumna油田的日产量为2545桶。Rex国际闭市报0.124元，股价无变动。