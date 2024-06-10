30亿洗钱案“福建帮”资产集中在瑞信与花旗 共近1.6亿元

操作新加坡最大宗洗钱案的“福建帮”手段狡猾，涉案10名被告的资产集中在瑞士信贷和花旗集团，他们在这两家银行持有的总资产额高达1亿5890万元。

本地多家银行在这起案件揭发后加紧审查程序、教导银行人员如何“见招拆招”，以及仔细审查富裕客户的资金来源，降低洗钱风险。

根据彭博社索取的法庭资料，这起洗钱案的10名不法之徒把资产分散到16家金融机构。其中，他们在瑞士信贷（Credit Suisse）和花旗集团（Citigroup）持有最多资产，分别为7960万元和7930万元。 本地三家银行也受牵连，他们在大华银行持有4160万元、在华侨银行持有3860万元，以及在星展集团持有2900万元的资产。华侨的涉案资产包括被告在新加坡银行的资产。

随着洗钱案最后一个被判刑的被告苏剑锋星期一（6月10日）被判坐牢17个月，本地最大规模洗钱案终告一段落。这起案件涉及的资产和款项高达30亿元。

据彭博社报道，新加坡金融管理局最近完成针对一些涉案银行的实地检查。据悉，那些在存款户头、贷款和其他金融服务方面，与犯罪分子有最多交涉的银行将受到处罚。

当局将对有不足之处金融机构采取行动

金管局发言人接受《联合早报》询问时说，当局正在与这起案件有主要关联的金融机构，进行仔细的监管检讨和审查。当局将评估它们是否采取足够和适当管制措施，来对抗洗黑钱及恐怖主义融资。若发现它们有不足之处，将和过往案例一样，对它们采取行动。

为了加大力度打击洗钱活动，好几家金融机构已为职员安排额外培训，协助他们找出洗钱的蛛丝马迹，如犯罪分子怎样隐瞒身份和资金来源。

各家银行加紧培训职员打击洗黑钱活动

彭博社引述知情人士说，花旗集团给予属下财富银行从业员一个月的时间接受培训，学习找出洗钱的迹象。这包括对来自中国福建和广东省、不会讲英语，并且持有土耳其、圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）或瓦努阿图（Vanuatu）等地区护照的客户或潜在客户提高警惕。其他可疑交易包括不设网站的香港公司以“偿还贷款”为幌子，把大笔资金转移给美国银行的客户。

花旗银行发言人受询时说：“银行定期为所有员工提供培训，涵盖的课题包括反洗钱。我们致力于确保职员了解可能出现的风险和问题，以更好地服务客户。”

星展集团发言人指出，银行采取的反洗钱程序必须跟上犯罪分子行为、监管发展和业界最佳做法的变化。“犯罪分子的伎俩已被揭发，他们如今会改变做法，所以我们必须要继续思考如何比他们先行一步。”

华侨银行集团法律与合规部总裁阮玲透露，银行采取好几项反洗钱措施，包括加强评估风险的方法，以及财富来源审查程序。作为持续监督客户活动的一部分，银行已针对可疑行为与客户接洽，以在进一步采取行动前听取他们的解释。与此同时，银行定期更新培训计划，确保员工充分了解和有能力识别新出现的金融犯罪案类型。

大华银行发言人说，银行不断加强对抗洗钱和恐怖主义融资的能力和管制措施，包括使用数据分析和科技解决方案。