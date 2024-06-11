政府拟修法 确保跨国企业有效纳税率达至少15％

财政部星期一（6月10日）发布了拟议提出的跨国企业（最低税）法案和所得税（修订）法案，并邀请公众提供意见。法案将确保大型跨国公司有效纳税率至少为15％。

根据财政部，拟议的跨国企业（最低税）法案与附属法规，将实施国内补足税（Domestic Top-up Tax）和收入纳入规则（Income Inclusion Rule）。

国内补足税和收入纳入规则，是第二代防止税基侵蚀和盈利转移计划（Base Erosion and Profit Shifting 2.0 initiative，简称BEPS 2.0计划）第二支柱下的两个措施，主要是针对全球年营收至少7亿5000万欧元（约10亿8670万新元）的大型跨国企业。根据我国2024年预算案的宣布，新加坡将按计划从2025年1月1日起，就收入纳入规则和国内补足税向这些大型跨国企业征税。

收入纳入规则的目的是确保新加坡的跨国企业，如果在其他国家的实际税率低于15％，那么不足15％的部分将被纳入新加坡的税收范畴。国内补足税则旨在确保大型跨国企业在新加坡的实际税率低于15％时，补足税将缴交给新加坡，而不是缴交给其他实施收入纳入规则的国家，以避免我国税收外流。

向跨国企业多征税是大势所趋，欧盟、英国、瑞士、日本和韩国已从2024年起执行实施BEPS 2.0计划的第二支柱，其他如香港和马来西亚已宣布从2025年起实施。

跨国企业法案一旦通过 将与所得税法视为一体

财政部星期一的文告指出，拟议的跨国企业（最低税）法案一旦通过成为法律，将与所得税法视为一体。所得税法的某些条款，如行政、执行和上诉，也将适用于国内补足税和跨国企业补足税（Multinational Enterprise Top-up Tax）。

拟议的法案还包括对所得税法的修订，以澄清新加坡和其他司法管辖区根据BEPS 2.0计划第二支柱征收的税项的所得税处理。

拟议的所得税（修订）法案包括对1947年所得税法的22处修订，其中15处修订涉及2024年预算案宣布的税务处理，七处修订是财政部定时检讨后建议的改变。

公众即日起可到财政部或民情联系组（REACH）网站查阅有关公众咨询文件，提交意见截止日期是7月5日。