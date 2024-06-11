资金净流入前20中国相关股 总回报率中值高达8.4%

今年以来，新加坡上市公司中，资金净流入前20位的中国相关股票总回报率中值达8.4%。

根据新加坡交易所（SGX）日前发布的市场报告，这些公司的营收至少10%来自中国。它们的回报率中值高于新加坡海峡时报指数和富时亚细安整体指数（FTSE ASEAN All-Share Index），两者回报率分别为5.6%和2.6%。

20只资金净流入最高的股票中，扬子江船业（YZJ Shipbuilding）高居首位。按机构资金净流入计算，该股今年排名第三，仅次于大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）。股票日均成交额从去年的3300万元增加到今年4120万元，股价涨幅近七成。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，扬子江船业获得创纪录的161亿美元（约218亿新元）订单，其中清洁能源船舶占61%，这展示出集团对创新和可持续发展的承诺。此外，集团去年还交付了57艘船舶，创集团有史以来最高收入。

香港置地（Hongkong Land）和天然煤矿集团（Geo Energy）分列资金净流入的第二和第三位。前者年初因中国房地产接连“暴雷”，股价一度跌近两成。而近期受益于中国政府不断推出的房地产刺激政策，股价已收复了失地并整体上涨5.8%。后者则由于能源近期回软，股价整体下滑了9%。

津药达仁堂（Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang）和全美世界（Best World International）分别以770万元和570万元的资金净流入，排在第四和第五位。值得一提的是，两者今年的股价涨幅分别高达28%和45%。

报告指出，截至上星期五（6月7日），这些股票的中位数回报可与富时中国A50期货指数（FTSE China A50 Index）以及沪深300指数（CSI 300 Index）媲美，前者回报率达9%，后者为5.1%。

其中，可在新交所交易的富时中国A50期货指数，未平仓合约在5月达到了自去年1月以来的最高水平，达123亿美元。股指不仅现货交易活跃，合约交易也有所增加。

中国证监会采取的市场稳定措施，使投资者对中国股市的情绪逐步改善。同时，政府推广并扶持的以旧换新计划，让当地制造业受益。

此外，中国第一季人均国内生产总值（GDP）增长达5.3%，较去年第四季的5.2%略有增加，多家国际银行在5月初也重新上调了中国股票的评级。

另一方面，资金净流出前20位的中国相关股票的回报率中值则下降了10.1%。其中，凯德中国信托（CapitaLand China Trust）、丰益国际（Wilmar International）、纳峰科技（Nanofilm Technologies）、和记港口控股信托（Hutchison Port Holdings Trust），以及蔚来汽车（Nio Inc.）的资金净流出最高。