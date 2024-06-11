调查：30岁以下本地年轻人 逾三成视度假为关键长期财务目标

新加坡25岁至29岁年轻人中，34%视出国度假为关键长期财务目标，远超亚洲平均的19%。

根据2024年宏利亚洲关怀调查（Manulife Asia Care Survey 2024），新加坡年轻人的财务偏好与亚洲整体存在明显的差异，更具即时享乐倾向。

整体而言，亚洲同年龄层年轻人的三大长期财务目标依次是有充足应急储蓄（43%）、有充足医疗需求储蓄（33%），以及退休后无须工作但有收入（28%）。

在新加坡，25岁至29岁年轻人的三大长期财务目标则是有充足应急储蓄（37%）、出国度假（34%）、买房（32%）、退休后无须工作但有收入则垫底（23%）。

报告指出，相对亚洲其他地区和新加坡的其他年龄层受访者，只有新加坡的25岁至29岁群体，将度假视为主要的长期财务目标。

尽管如此，新加坡25岁至29岁受访者中，74%对达成个人财务目标有信心，比整体受访者高出13个百分点。

为了支持自己的生活方式，35%受访新加坡年轻人会从事副业，45%更倾向于投资股票和其他金融产品，比率高于更年长的新加坡人。

这份调查在今年1月至2月间以线上问卷的方式进行，受访者为已经或计划购买保险的25岁至60岁人群，来自中国大陆、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、越南和新加坡，共计8400人，其中新加坡居民占1038人。

宏利新加坡首席营销官谢明凯指出，比起长期财务安全，新加坡年轻一代对短期体验的偏好提醒了金融行业，应该反思如何更好地服务年轻消费者的需求，确保他们能平衡好即时享受和长期财务安全。

新加坡年轻人对健康和家庭重视度较低

在健康方面，68%的新加坡25岁至29岁受访者认为财务紧张时，医疗开销是可以削减的奢侈品，这比亚洲同年龄层年轻人整体高出12个百分点。

新加坡25岁至29岁受访者当中，69%还认为家庭计划，包括结婚生子，可能会影响自己达成长期财务目标的能力，比亚洲同年龄层年轻人整体高11个百分点。

此外，66%新加坡年轻人认为，供养需要经济支持的父母是财务负担，比亚洲同年龄层年轻人整体高出21个百分点。

谢明凯说：“调查结果表明，我们须要讨论财务独立和主动展开退休规划。随着社会规范和期望演变，个人也要自己规划退休生活，减少依赖子女提供财务支持的传统情况。”