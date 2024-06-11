今年首五个月 亚太区并购与私募创投交易额大跌

今年首五个月，亚太地区的并购活动比去年同期减少26%至1790亿美元（约2423亿新元），创11年来新低。与此同时，亚太地区私募股权和创投资本的交易值也在5月份，同比大幅减少58.4%至约46亿美元。

市场分析公司LSEG星期二（6月11日）发布的5月份全球并购活动报告显示，今年首五个月的全球并购值达到1.3万亿美元，比去年同期增长了23%，单在5月份的并购价值已达2470亿美元，环比增长4%，同比增加1%。

报告的数据显示，与去年同期比较，中国今年首五个月的并购活动减少25%，导致亚太区的整体并购活动下降26%，创11年新低。

反观，美洲企业垄断了今年前五个月的并购交易，共完成了价值7970亿美元的并购交易，比去年同期多44%。以美国公司为并购目标的交易占全球交易活动的56%，是1998年来取得的最大占比。

“今年首五个月的20大交易中，除了两宗交易以外，其他都是美国公司为并购目标，而当中16宗交易在美国境内完成。”

LSEG交易情报高级经理陈依玲回答《联合早报》的询问时说：“美国大宗交易增加主要是董事会信心增强、企业有强大的资产负债表、股市表现强劲和货币政策放宽的预期下所推动。”

在英国企业并购的带领下，欧洲前五个月的并购额达到2590亿美元，同比增加37%，其中，涉及英国公司为并购目标的交易达到883亿美元，是今年迄今全球第二大的并购目标市场。

能源与电力企业并购最活跃

在各领域中，能源与电力企业的并购最活跃，截至5月底今年迄今的交易额达2221亿美元，同比增长33%。最大笔的交易来自美国Marathon Oil Corp的并购，交易值为225亿美元。

陈依玲说，投资者更专注在能源转型，因此将会出现更多脱售重碳资产和投资于再生能源的活动。

“预计推进去碳化的努力，将推动能源与电力领域的活动，符合环境、社会和治理（ESG）倡议。”

今年首五个月已公布，并超过50亿美元的交易共有45个，不仅高于去年同期的28项宣布，数量也是2021年以来，每年前五个月数量最多的。不过，今年5月仅八宗交易超过50亿美元，比前一个月的11宗有所减少。

尽管今年1月至5月宣布的交易量下降，由私募股权基金支持的并购则增长30%至2890亿美元，是自1980年LSEG有记录以来，第四高的同期表现。

另一方面，标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）同一天发布的私募股权交易报告也显示，全球的私募股权与创投资本5月份的交易值同比取得29.2%的增长，达到约617亿美元。

私募与创投最大投资属美加 欧洲投资额也增逾倍

报告显示，今年5月私募股权与创投资本参与的最大投资属美国和加拿大，共达约317亿美元，比去年的245亿美元多了29.4%。欧洲的投资额也增长超过一倍，从去年5月的107亿美元，增加至250亿美元。

与LSEG并购活动动向报告一致的还包括，私募股权与创投资本在亚太区参与的投资大幅下挫58.4%至46亿美元。

科技、媒体与电信领域有最多私募股权支持的交易，当月共有335宗。领域中应用软件公司占大部分，共有145笔交易；资讯科技与其他服务有31宗，而第三多的是互动媒体与服务，有26宗交易。