新加坡工商联合总会中心 三相连分层办公单位招标出售

中央商业区三个相连的分层地契甲级办公楼单位以招标方式抵押出售，但卖方未透露指标价。

根据博纳产业（PropNex）星期二（6月11日）发出的文告，抵押出售的三个办公楼单位是罗敏申路新加坡工商联合总会中心（SBF Center）的第13层单位，总面积约为1969平方英尺。

大厦属99年租赁地契，地契从2011年底开始，共有31层，办公楼位于第10层至31层。目前已空置的三个单位不能分开销售，须集体出售，招标截止日期是今年7月4日下午2时。

去年6月，该大厦同一层楼也曾有三个相连、面积介于624平方英尺至678平方英尺的办公单位以邀请买家出价（expression of interest，简称EOI）方式推出市场，每个单位的指示价介于225万元至244万元，尺价3600元。

此次，博纳产业并没透露集体招标出售的指标价。市区重建局房地产资讯系统买卖禁令（caveat）数据显示，新加坡工商联合总会中心今年共有三笔交易，两笔在1月完成，一笔在3月完成，每平方英尺交易价介于3117元至3503元。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹回答《联合早报》询问时说，去年全年，第一区（驳船码头／莱佛士坊／滨海）和第二区（安顺、丹戎巴葛）的分层地契办公楼销售交易共122个，平均尺价达3952元，创2014年来最高。

不过，今年截至6月4日，今年第一和第二区的分层地契办公楼销售交易仅45宗，平均尺价是2896元。

黄秀莹说，整体而言，在长期保值的前提下，她预期投资者和企业对分层地契办公楼的兴趣保持稳健，尤其是在中央商业区内的商业大楼。

“买家购入自用的目的主要是要抗衡租金周期的波动。另外，额外买方印花税（ABSD）和卖方印花税（SSD）并不适用于商业房地产。”