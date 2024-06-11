全球高净值人士增5%破2000万人 投资从保值转向增长

在股市复苏和宏观经济改善的推动下，富豪人数和财富显著上涨。去年，亚太地区拥有至少100万美元流动资产的高净值人士人数增长4.8%，达740万人；他们拥有的财富增加4.2%，达25.7万亿美元（约35万亿新元）。

法国咨询公司凯捷（Capgemini）日前发布的《2024年全球财富报告》指出，2023年全球高净值人士的财富和人口分别增长了4.7%和5.1%。其中，最富有的1%富豪拥有财富占所有高净值人士财富的三分之一。

不过，富豪在地区分布上进一步分化，呈现强者愈强、弱者愈弱的趋势。北美复苏最为强劲，在美国经济保持韧性、通胀压力缓解，以及股市强劲反弹推动下，北美高净值人口增长7.1%，达790万人；拥有的财富同比增长7.2%，达到27.5万亿美元。

欧洲复苏相对温和，高净值人口增长4.0%，财富增长3.9%。拉丁美洲和中东增长有限，高净值人口增长了2.7%和2.1%，财富分别增长2.3%和2.9%。

中国经济放缓波及非洲富豪

总人口是北美近三倍的非洲，高净值人口仅为北美的四十分之一。非洲也是2023年唯一一个富豪减少的地区，高净值人口减少0.1%，财富减少1.0%。报告指出，非洲的投资和商业活动与中国有密切关联，因此中国的经济放缓也波及到非洲市场。

细看亚太市场，高净值人口和财富增长最快的包括印度（财富增12.4%、人口增12.2%）、澳大利亚（财富增7.9%、人口增7.8%），以及日本（财富增 6.5%、人口增6.4%）。

2023年，各财富层次的高净值人口增长基本均衡，都在5%左右。不过，流动资产超过3000万美元超高净值人士，以仅占总高净值人口1%的人数，持有高净值人士总财富的34%。

在资产配置方面，报告指出，今年高净值人士的资产配置重点已从“保值”转向“增长”。

富豪现金持有量大减

2024年初的数据表明，他们的现金持有量占投资组合总额的25%，较2023年初降低九个百分点。报告写道：“高净值人士已开始将现金投入高回报资产，以利用未来可能的增长机会。”

高净值人士的房地产持有量增加了四个百分点，使房地产在投资组合中的比率上升到19%。报告认为，商业地产估值较低，以及豪宅市场强劲，共同推动了这一变化。

股票在投资组合中的比率则减少两个百分点至21%，原因在于高借贷成本、地缘政治紧张局势和持续的市场波动，抑制了高净值投资者对股票的热情，同时，利率上升使债券等传统安全资产变得更具吸引力。

此外，高净值人士对另类投资的兴趣增加，包括大宗商品、货币、私募股权、对冲基金、结构性产品和数码资产，它们的总体配置占比由13%升至15%。

法国巴黎银行（BNP Paribas）国际市场财富管理首席执行官拉马迪耶（Pierre Ramadier）说：“预计2024年不会是经济大幅增长的一年。债券和私人信贷将在财富保值方面具有吸引力。就财富增长而言，私募股权投资由于其波动性，将比股票市场更具吸引力。”