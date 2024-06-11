投资者等待美联储政策决议 本地股市收低

投资者在等待美国联邦储备局的政策决议和通胀数据的发布，多数亚太及本地股市星期二（6月11日）收低。新加坡海峡时报指数下跌12.87点或0.39％，收报3309.21点。

亚太股市方面，香港领跌1.04％，悉尼、上海和台湾的跌幅介于0.30％至1.32％。首尔、深圳和东京微升，涨幅介于0.07％至0.25％。

欧洲中央银行降息新闻 或影响本地股市表现

辉立证券财富经理黄俊凯接受《联合早报》访问时说，近期欧洲中央银行（ECB）降息的大新闻，或影响新加坡股市的表现；三大本地银行股星期二都收低，预计是受资金重新配置影响。在看涨趋势持续前，三大银行股预计出现小幅回调，但它们依然是投资者可考虑在投资组合中保留或涵盖的股票。

区域股市方面，黄俊凯说，日本股市本周开局良好，星期一公布修正后的国内生产总值（GDP）数据，预计会提振市场情绪，增强日本银行（BOJ）本周迟些时候在政策会议推进货币政策正常化的预期。

黄俊凯指出，香港恒生指数表现依然疲弱，市场参与者希望看到经济复苏趋势的更多证据。中国股市星期一休市，本周的走势须更多信息来判断，目前还没有重大变化。

本周，市场密切关注美国通胀数据和美国联邦公开市场委员会（FOMC）的政策决议。盛宝（Saxo）外汇战略主管察鲁·察那那（Charu Chanana）说，市场焦点聚集在反通胀（disinflation）的进展，4月的通胀率比预期低，引发降息的希望，但5月的数据会是确认这一趋势的关键。

“美联储预计将利率维持在5.25％至5.50％的范围，而点阵图和美联储主席鲍威尔的讲话，将为未来的货币政策提供指引。”

新加坡股市全场成交量14亿5000万股，总交易额11亿4000万元。上升股257只，下跌股332只。

海指成份股方面，涨幅最显著的是怡和合发（Jardine C&C）和DFI零售集团，分别上涨1.45％和1.06％，收报27.29元和1.90美元。

跌幅最显著的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和怡和控股（JMH），分别下跌2.03％和1.84％，收报1.93元和36.83美元。

康盛人生2024财年首季转盈为亏 蒙受1160万元净亏损

个股消息方面，康盛人生集团（Cordlife）发布截至3月底的2024财年首季业务报告显示，集团转盈为亏，蒙受1160万元净亏损。

集团于4月8日宣布，向所有将脐带血储存在受影响的储罐的活跃客户，退还温度事故至今他们所缴交的年费，以及免收后续费用。这导致营收逆转约970万元，集团因此在首季出现了约负20万元的营收。

集团于5月28日披露，卫生部将停业期限延长三个月至9月，这预计将进一步对集团的财务表现产生负面影响。集团股价收报0.14元，下跌4.76％。

三立环境（Sanli Environmental）宣布，全资子公司Enviro Plant & Engineering（Enviro），与再生能源科技公司万日（Mursun）成立合资公司Zaison Energy，承担废弃物转制能源（waste-to-energy）气化项目的工程、采购和建造工作。

合资公司的发行股本为5万元，并分为5万普通股；Enviro持有65％股权，万日持剩余的35％股权。三立环境收报0.10元，起3.09％。

方圆集团（ValueMax Group）宣布，在SDAX交易平台推出三个月到期的商业票据005系列，年利率4.95％，预计从合格投资者和机构投资者筹集2000万元至5000万元资金。

另外，集团也在ADDX交易平台推出011系列票据，同样是三个月到期，年利率4.95％，预计筹集1000万元至2500万元资金。公司股价收报0.395元，起1.28％。