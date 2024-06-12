我国加强审查家办 要求6月内呈最新信息

新加坡加强对家族理财办公室（下称家办）的审查，包括要求家办最迟6月底提供最新信息，并加大力度清理不活跃的公司。

这相信是去年曝光的30亿元洗黑钱大案暴露出监管漏洞之后，新加坡当局采取的系列行动的一部分。这案子涉及家办和注册申报代理，至少有一名被告与获得免税的家办有关。一家注册申报代理被撤销执照，这代理的一名董事的九家公司，被指与洗黑钱案的三名被告有关联。

金管局将任命专业公司小组负责筛查

收紧政策和加大审查力度以对付洗黑钱的消息，自去年底以来已经多次传出，彭博社星期二（6月11日）进一步报道，家办上个月收到当局提供的新表格，必须在本月底前提交，并且加大了清理不活跃公司的力度。

针对有关报道，新加坡金融管理局发言人星期二答复《联合早报》的询问时指出，金管局在去年12月已表示，将加强单一家办（Single Family Office）的税务奖励行政流程，一方面将尽职调查范围扩大到更广泛的个人和实体群体；另一方面，在发现不良活动时将会迅速采取行动，撤除税务奖励。

金管局发言人说：“金管局还将任命一个专业公司小组，负责筛查申请税务优惠的个人和实体的洗黑钱和恐怖主义融资风险。更多细节将在未来几个月公布。”

发言人还说：“这些措施旨在培育高质量的财富管理生态系统，并增强单一家办的信心，让它们相信正在一个反洗黑钱严格标准的司法管辖区内立足。在这方面，金管局就看到单一家办申请税务优惠的步伐保持强劲，比冠病疫情前的几年要快。”

企管局加大力度 清除不活跃公司

会计与企业管制局（ACRA）发言人受询时指出，该局一直在加大力度，清除不活跃的公司，这些是它们有合理理由相信，不再开展业务或停止运营的公司。

“这是会计与企业管制局持续努力降低不活跃公司被滥用于非法目的的风险的一部分。”

会计与企业管制局发言人透露，截至2023年的五年内，已有1万7000家不活跃公司从登记册上除名，在这之后该局也加大了清除不活跃公司的力度。

所谓不活跃公司，是指连续三年没有按照要求向会计与企业管制局提交年度报告的公司，这些公司通常没有业务活动，但与已向当局声明进入“冬眠”状态的公司不同。进入冬眠状态的公司无须提交年报，没有声明进入冬眠状态的公司，仍然须要提交年报。

义正律师事务所（TSMP Law Corporation）联合管理合伙人张祉盈接受《联合早报》访问时指出，清理不活跃的公司是企业内部管理的良好方式，但这并非当局针对洗黑钱问题采取的最重大举措。“银行被要求进行更积极的培训，以便拥有更有效了解客户的流程（KYC process），而金管局收紧执照条例可能会产生更大的作用。”

在家办的监管方面，张祉盈说：“新加坡正在采取行动，向更广泛的国际市场保证，我们严肃对待洗黑钱案件。显然，这些不法分子能够开设账户，并将如此大笔资金转移到新加坡，这一事实表明了解客户的流程，并不总是有效的。我认为，银行派出官员接受更深入的培训是件好事，以便发现常见的规避了解客户检查工作的方式和犯罪分子使用的诡计。”

Dentons瑞德律师事务所高级合伙人兼首席运营官刘家铭受访时说，虽然不活跃的公司被利用来洗黑钱的可能性确实存在，但概率较低。就像个人允许他们的Singpass被用来为骗子开设银行账户一样，洗黑钱活动需要公司人员或授权人员某种形式的协助才能进行。

至于要求家办提交最新信息，他说：“我认为这是金管局作为监管机构不断努力加强对家办审查的一部分。这是一件好事，有助于防止家办被滥用于非法活动。”