资助计划启动 追求可持续绩效目标中小企可获优惠贷款利率

追求可持续绩效目标的中小企业，可通过一项新计划获得优惠贷款利率。

大华银行与新加坡企业发展局合作，启动可持续发展智囊资助计划（Sustainability-Linked Advisory, Grants and Enablers Programme，简称SAGE），旨在帮助中小企业减少设定可持续绩效目标以及获得融资所需的时间、成本和资源。

大华银行与企发局星期三（6月12日）举行SAGE计划启动仪式。

企业可以通过SAGE在预订好的三个行业特定可持续绩效目标中选其一，以取得大华银行的相关融资支持。这些目标为“降低温室气体排放”、“管理系统认证”，以及“环境、社会和管治（ESG）评分优化”。

这些可持续发展绩效目标均由环境咨询公司ERM第三方单独认证，以确保它们的可信度，并且与国际上的可持续发展关联贷款原则保持一致。

在企发局支持下，中小企业可享有大华银行优选的可持续发展合作伙伴优惠价格，以支付多达85%的可持续发展费用，用于温室气体盘查、ISO管理系统认证和加强ESG绩效披露的ESG数码平台、咨询与鉴证服务，以达成目标。

参与SAGE的可持续服务合作伙伴包括国际环境信息披露平台CDP、Convene ESG、第一通（M1）、帕雅咨询（Paia Consulting）、普华永道新加坡（PwC Singapore）和南德意志集团（TUV SUD）。

企发局企业能力及城建系统与方案副局长杨智凯说，随着政府、投资者和消费者更加注重净零目标，可持续发展不再只是起着锦上添花的作用。SAGE给新加坡企业提供了清晰的目标和可持续发展的资源。

大华银行集团行业解决方案部与环球金融机构部主管林丽华指出，SAGE的一站式资源将帮助中小企业与可持续发展合作伙伴建立链接，在推动可持续转型、达成可持续发展绩效目标的过程中，取得无缝体验。