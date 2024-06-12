通胀数据公布前新加坡股市走势淡静 海指微跌0.05%

在通货膨胀数据公布和美国联邦储备局利率会议前，市场走势淡静。新加坡海峡时报指数星期三（6月12日）微跌1.77点或0.05%，闭市报3307.44点。

泰源技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，除了美国通胀数据和美联储议息会议外，日本央行也将在星期五（14日）公布利率决议。虽然市场预期两国均会在本轮保持利率政策不变，但后期利率走势仍不明朗，使投资者心有余悸。此外，多空双方对后期利率走势的分歧可能会加剧股市波动。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹说，虽然欧洲中央银行（ECB）率先降息，但这不意味着美联储就会跟随。因此，新加坡银行股依然被看好。即使美联储今年降息，在本地家族办公室投资需求增长的推动下，不断上涨的银行资产管理规模（AUM）也将带动它们的业绩。相反地，如果美联储降息时间推迟，则会让房地产投资信托和房地产相关股票继续承压。

亚太其他主要股市涨跌不一。台湾上涨1.18%，引领区域市场；首尔、上海和深圳的涨幅介于0.31%至0.84%；东京、吉隆坡和悉尼则均下滑，跌幅介于0.16%至0.6%；香港跌幅最大，达1.31%。

新加坡股市全场成交量12亿3000万股，总成交额10亿2000万元。上升股247只，下跌股309只。

成份股方面，17只下跌，五只上涨，八只持平。

跌幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和海庭（Seatrium），分别滑落3.92％和1.73%，收报0.49元和1.7元。

涨幅最大的是凯德投资（CapitaLand Investment）和香港置地（Hongkong Land），前者起1.16％，收报2.61元；后者起0.3％，收报3.3美元。

文华东方1亿4800万欧元脱售巴黎两零售单位

个股消息方面，文华东方（Mandarin Oriental）宣布，公司以1亿4800万欧元（约2亿1556万新元）出售集团位于巴黎的两个零售单位。买方是Blackstone Europe LLP旗下的公司Lavender Propco SNC。文华东方闭市报1.74美元，跌0.57%。

富裕集团（Fu Yu）宣布其子公司Fu Yu Supply Chain Solutions于6月11日收到Evertree Hongkong的律师发出的索偿信（letter of demand），索赔总金额为约93万美元（约125万新元）。子公司目前正就索赔寻求法律意见。集团闭市股价维持在0.128元。

奥斯国际（Ossia International）的执行主席吴振华与两位集团董事，计划以每股0.145元提出自愿无条件收购献议，把公司私有化。每股收购价比公告前最后一个交易日的股价高出20.83%。目前，吴振华持有集团22.76%的股份，另外两位则分别持股29.84%和22.70%。集团股价闭市维持在0.12元。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）受托机构表示，将迅速召开特别股东大会让单位持有人批准对信托契约的拟议修订。不过，这次特别股东大会提出的决议与之前不同。对此，信托的管理公司胜宝房地产投资管理公司正考虑最新的决议并寻求法律意见。胜宝工业信托闭市报0.345元，跌1.43%。