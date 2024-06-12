金管局调查：全年经济增长预测维持2.4%

科技周期复苏快于预期，可能提振新加坡经济，私人界经济师对我国今年经济增长展望维持在2.4%。他们预期今年第二季经济扩张2.7%，与首季增幅相似。

新加坡金融管理局星期三（6月12日）发布的最新经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，尽管全年经济增长中位数预测与3月份调查一致，但增长驱动因素已发生变化，制造业增长预测从上次调查的4%，下滑至1.6%。

对于制造业增长预期下调，星展银行经济师蔡汉廷接受《联合早报》访问时指出，可能是经济师对今年首季制造业表现平淡和不均衡的预测调整所致。他强调，即使增幅下调至1.6%，这仍好于今年首季1.8%和去年全年4.3%的跌幅。

增幅最大领域 是金融与保险业

此外，预测中增幅最大的领域不再是建筑业，取而代之的是金融与保险业。建筑业增幅预测从原本的4.9%下跌至3.8%，金融与保险业则从3.4%上升至5.1%。

其他领域方面，批发与零售贸易业以及住宿与餐饮服务业，增长预测分别调高至2.5%和3.1%。

金管局在5月23日向关注我国经济的26名经济师发出调查，共收到20人回复。调查得出的2.4%全年经济增长预测落在贸工部1％至3％的预测范围内。

大华银行高级经济师柳天成受访时指出，大华对全年经济增长的预测略显乐观，预计将达2.9%。虽然近期金融环境收紧影响外向型行业，但银行预计美国降息周期将从9月开始，可能会刺激海外的投资和消费活动。

来临货币政策会议 多数经济师预测金管局按兵不动

调查显示，半数经济师认为科技周期复苏快于预期，是我国经济增长前景的最大上行因素。其他被认为是最大上行因素的包括外部环境增长优于预期、中国更强劲的经济增长，以及通货膨胀率缓解。

地缘政治紧张局势则是受访经济师当中，最常提及的最大下行风险。其他被提及的最大下行风险包括通胀压力、外部环境增长放缓，以及中国增长放缓的外溢效应。

参与调查的经济师进一步调低对我国今年全年整体通胀率的预测，中位数从3.1%下调到2.8%，不包括私人陆路交通和住宿费的核心通胀（core inflation）预测维持在3%。

对于7月和10月的货币政策会议，大多数经济师预测金管局会按兵不动。预计金管局会在7月和10月调低新元名义有效汇率（S$NEER）坡度的经济师分别占11%和6%。仅6%认为新元名义有效汇率政策区间中间点会在10月被调低。