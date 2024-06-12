世创电子投资约29亿元 在本地最大晶圆生产设施开幕

德国晶圆制造商世创电子（Siltronic）最新300毫米晶圆生产设施星期三（6月12日）正式开幕，标志着世创电子在新加坡的第三个、也是最大的晶圆生产设施建成。

这个投资20亿欧元（约29亿新元）的新设施位于裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园内，占地15万平方米，与世创电子另外两个晶圆生产设施相邻，由一条310米的天桥联通。

新设施于今年初正式投入生产，预计到年底产量可达每月10万个晶圆，未来几年将实现满负荷生产。晶圆是制造半导体晶片的基本材料。

新设施将在现有1000名员工的基础上，再创造大约600个岗位，涵盖研究到工程等各个领域。

副总理王瑞杰星期三出席开幕仪式时说，过去几十年，新加坡一直致力于半导体领域，与世界各地的合作伙伴合作，加强全球供应链和价值链。

去年全球半导体销售额约为5300亿美元（约7166亿新元），预计到2030年将达到1万亿美元。在新加坡，半导体行业占整体制造业增加值的近25%。

世创电子1997年落户新加坡，前两个生产设施分别于1999年和2008年投入生产。王瑞杰说，信任是新加坡与世创电子合作的基石。自1999年以来，双方的信任和了解稳步提升，世创电子每个新工厂都专注于更先进的晶圆。

他说，新建成的晶圆生产设施是世创电子在新加坡最新、最大宗的投资。“它将为新加坡的半导体生态系统增添活力和竞争力，并为我们的员工创造良好、高质量的就业机会。”

新设施首次将硅晶圆外延工艺（silicon wafer epitaxy capabilities）带入新加坡。

世创电子首席执行官赫克迈尔（Michael Heckmeier）接受记者采访时说，外延工艺可以生产出电导率更高的晶圆，用于制造电脑、智能手机和人工智能（AI）服务器所须的尖端晶片。

世创电子：新加坡是战略合作伙伴

赫克迈尔说，尽管遇到冠病疫情和供应链中断的挑战，新设施仍如期按预算建成。随着生产逐步增加，未来公司有意增加投资。

他说，过去20多年，世创电子和新加坡经济发展局等政府部门建立长期合作关系，在本区域有许多供应商和客户，也吸引本地青年人才加入这个行业。

他说：“新加坡对于世创电子来说不仅仅是一个生产基地，而是一个真正的战略合作伙伴。”

对于半导体行业下来将面临的挑战，赫克迈尔说，这个行业具有周期性，目前仍处于下行周期。

不过，他认为今年是过渡年，AI、电动车和数码化等大趋势凸显对半导体和晶圆日益增长的需求，“我们仍在为即将到来的巨大增长作准备”。