亚洲家办爆发式增长 虚假“玩家”令人担忧

亚洲财富格局日益成熟，带动人们对传承、遗产规划等家族办公室服务的关注、交流和需求。但是，由于家办的界定模糊，以及保密性等特点，该行业里的“冒牌”或者“蹭流量”现象也变得更加明显。

业内人士指出，假冒者多是为借机打入高净值人士群体，以实现销售产品或服务的目的，若要辨别真伪，须多与相关合作伙伴或其他家族交流。

新加坡金融管理局受询时强调，该局主要关注的是潜在洗钱风险，为应对这一风险，获得税收优惠的单一家办必须在本地银行开设户头。

今年3月，一名自称是迪拜王室成员的男子表示有意投资5亿美元（约6亿7600万新元）在香港设立家办，但后来这项计划不仅无疾而终，更有媒体爆出这名王子原是拥有大量菲律宾歌迷的迪拜歌手。这让其真实身份，以及是否真的要在香港设家办的计划都变得疑云重重。

Dentons瑞德律师事务所高级合伙人兼首席运营官刘家铭在与《联合早报》的采访中指出，以往提到家办可能更多会想到亿万富翁等类似形象，但现在更像是一个泛化的概念。单一家办和联合家办（multi family office）虽然都可简称为“家办”，但前者是集中管理单一家族的财富、投资和传承规划，大多数后者则类似一个第三方财富管理组织，为非关联的多个家族提供财务解决方案。

商业与慈善论坛（Business and Philanthropy Forum）创始人郑伟对《联合早报》透露，由于是管理私人财富，单一家办具有高保密性的特点，绝大多数的无论是其名字、工作人员都不容易为外界所知。

典型家办流动资产须达1亿美元

根据康顿研究公司（Campden Research）此前的研究，一般而言，一家典型的家办每年的运营成本至少为150万美元，这意味着其流动资产须要达到1亿美元。

以新加坡为例，我国在2017年首次允许家办可在所得税法令第13R条文下申请税务减免时，没有对家办的资产管理下限进行规定，即使后来提高门槛，在2019年到2023年间，享受税收优惠的单一家办数量从200个增加到了1400个。根据德勤的一份报告，香港共设有2703个家办，但其中67％的管理资产不足1亿美元。

刘家铭说：“在新加坡，如果你是单一家办的人，这意味着你的资产管理规模最低有2000万元，但如果是联合家办，你可能实际上没有那么多钱。因此，为给自己‘贴金’，方便‘混圈子’，有人会在自我介绍中故意模糊概念。”

郑伟指出，假冒家办人士或是在自我介绍中蹭家办“流量”的人的目的一般有两种。一是想快速打入高净值买家圈子，销售产品或者服务，二是希望借机在展示一种“高大上”的生活方式及形象后，借钱甚至骗钱。

金管局发言人接受《联合早报》询问时说，由于单一家办只管理属于家族的资产，而不管理第三方资金，本地的单一家办与美国、英国、瑞士和香港等地一样，无须获得执照。

发言人说：“金管局主要关注的风险在于流入单一家办的资金具有潜在洗钱风险。为应对这一风险，获得税收优惠的单一家办必须在本地银行开设户头。”

发言人也说，金管局去年7月宣布加强家办的监察机制并展开公众咨询，它将在今年稍后公布反馈意见的回应以及进一步的实施细节。

资产管理规模5000万元及以下家办 “注水”概率较大

在新加坡为家办申请者提供咨询服务的Bayfront Law董事林韦恩说，目前很难根据公开信息区分真假家办。但这一行业规模较小，可以向熟悉家办行业的消息人士核实，也可查看金管局的投资者警惕名单，查看相关公司是否被列为欺诈或无适当执照经营。

Oppenheimer Generations Asia的董事总经理科勒维奇奥（Collevecchio）认为，亚洲家办领域目前不存在系统性风险，若要辨别家办的真伪，花时间与相关合作伙伴和其他家族交流，并雇用优秀的员工进行尽职调查是有益的。

他说：“在WhatsApp上询问一圈后，大家都会说‘不要相信这个人’。这虽然不能阻止人们在这个领域活动或参与欺诈，但随着时间的推移，这个系统会自我修正。”

另外，有业内人士透露，一般而言，那些资产超过2亿元且符合新加坡经济发展局（EDB）全球投资者计划（Global Investor Programme，简称GIP）的家办是“安全”的，因为其申请人的资质、投资方案，以及未来的续签要求方面都有较高门槛，而如果是资产管理规模在5000万元及以下的家办，出现“注水”的概率较大。