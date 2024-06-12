勿洛北组屋店铺出售 要价2400万元

勿洛北一间大型分层地契组屋店铺以邀请买家出价的方式推出市场，指示价为2400万元。

房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）星期三（6月12日）发文告说，这间建屋发展局分层地契商用单位，位于勿洛北第1街第215座的二楼，单位的分层面积达1万6178平方英尺，若按指示价计算，每平方英尺价格为1483元。

企业和外籍人士可购买，而且无需支付额外买方印花税（ABSD）或卖方印花税（SSD）。

成熟住宅区大型楼面组屋店铺少见 租户需求强劲

文告说，成熟住宅区内拥有大型楼面的组屋店铺很少见，租户需求强劲。若获得政府当局批准，这个单位可分隔成更小的单位出租给其他租户如托儿所或健身房。

这个单位目前出租给新加坡博彩公司。

世邦魏理仕新加坡资本市场副总监严耀祥说：“若按2400万元的指示价成交，买家可获得近5%的初步净收益，高于市场平均，因为多数组屋店屋交易在过去12个月的净收益率为约4.5%。”

据知，组屋店铺售价一般在400万元至800万元之间，虽然勿洛北的这间店铺较大，但整体价格之高可能吓退潜在买家。

能支付2400万元买家不多

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣接受《联合早报》访问时指出，能支付2400万元的买家不多，较有可能的是食阁业者。

他认为，若按这个价格成交，买家出租出去，每年得取得至少100万元租金才划算，可是付得起这么高租金的租户相信也不多。虽然现有租户是新加坡博彩公司，但是否愿意支付高额租金续租，仍是个未知数。

ERA资本市场和投资销售董事总经理陈添裕也对这间店铺是否能寻得买家，持谨慎看法。

他说：“我们需要更多信息如组屋的地契年限和地契剩下多少年，以及新加坡博彩公司的租约条款，包括租金和租约期限。”

陈添裕指出，虽然店铺处于中央位置，却是位于勿洛中心人潮较少的地方，而且二楼的人流量可能不多。

他认为，建屋发展局的店铺没有新供应，加上组屋区店铺主要服务邻里居民，因此一般被视为有良好租金收益的防御性资产。

有兴趣者可在7月10日中午前提交购买意向书

有兴趣的买家可在7月10日中午12时之前提交购买意向书。

星展集团上个月出售了36个组屋店铺，同时也出售10个私人分层地契零售单位，总共要价2亿1000万元。

去年，职总创优企业合作社旗下贸惠合作社把它位于邻里组屋区的18个商业房地产项目推出市场求售，预示价总计为2亿6500万元。