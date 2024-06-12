iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数 表现超越海指

今年以来，追踪50家在新加坡和全球上市大型公司的碳排放表现的指数取得9%总回报率，自2019年底以来一直都超越新加坡海峡时报指数的表现。

这个指数名为iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数（iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 50 Capped Index）。

根据新加坡交易所（SGX）发布的市场报告，这个指数目前有23只海指成份股，占指数67%。自2019年底以来，指数的每日走势与海指保持高关联。指数的编制法，加上纳入的另外27只股提供了足够的区分，让指数自2019年底以来取得49%总回报率，超越海指的24%总回报率。

iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数，通过减少加权平均碳密度（Weighted Average Carbon Intensity，简称WACI）来强调脱碳。成份股根据相对于其领域的化石燃料参与度和碳强度被评估和排除，相关数据来自专注环境、社会和治理（ESG）的投资研究机构Sustainalytics。

由利安资金管理公司（Lion Global Investors）与华侨证券（OCBC Securities）推出的追踪指数的“新加坡低碳ETF”（Singapore Low Carbon ETF），今年来总回报则为8%。截至今年5月31日，这只ETF的资产管理规模（AUM）为6100万元。

新加坡低碳ETF 新交所去年回报最高的ETF

根据新交所去年第四季的ETF市场报告，这只ETF是去年在新交所上市的新加坡股票ETF中，回报最高的ETF，它的杰出表现也延续到今年首季。

iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数包含23只海指成份股、六只国际上市股票，以及21只在新交所上市的非海指成份股。

截至6月11日，所有21只在新交所上市的非海指成份股的市账率（price-to-book ratio）低于五年平均水平。这21只股共占指数权重不到10%。

其中，星和（Starhub）今年来表现最突出，总回报为16%。紧随其后是宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）和网联宽频信托（NetLink NBN Trust），今年来总回报皆为2％。