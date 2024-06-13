三代人与橡胶业结缘 贸易商以环保掀新章

随着全球净零排放目标的推进，包括新加坡在内的各国企业纷纷加速可持续发展步伐。

《和睦向前行·永续亚细安》系列将探讨企业如何借助银行提供的可持续发展计划和融资方案，克服挑战和把握亚细安机遇，共创绿色未来。

纳马兹家族与东南亚橡胶业的渊源深厚，而家族第三代更顺应时代需要，进军天然橡胶加工生产和分销业务，并推动环保绿化，为家族事业的发展掀开新篇章。

这个显赫一时的家族，祖父莫罕默阿里原籍波斯族，在20世纪初至30年代以纺织业、船运、房地产和橡胶业闻名，他也曾受委新加坡殖民地市议员。

1955年，莫罕默阿里的儿子亚赫亚创立纳马兹国际（Namazie International）。该公司是一家主要经营天然橡胶和乳胶交易的实体商品贸易公司，如今已由亚赫亚的儿子雷扎纳马兹（Reza Namazie，65岁）传承和掌管。

“像纳马兹国际这样生存下来并经受住时间考验的公司，必须不断自我重塑，继续与时俱进，为客户创造价值。” ——纳马兹国际董事经理雷扎纳马兹

经过近70年历史的洗礼，公司屹立不倒，但它留下的轨迹犹如全球橡胶业的发展缩影，经历各类挑战，包括国际原材料价格动荡和加工商纷纷成为贸易商，减少对中间商的依赖，以致许多老牌橡胶贸易公司近年退出历史舞台。

董事经理雷扎受访时说，公司业务是从橡胶原产国家如泰国、越南、印度尼西亚和马来西亚的加工商和出口商购买天然橡胶，然后转售全球客户。最大宗客户来自世界领先的轮胎制造商，接下来是塑料产品生产商以及手套制造商。

自 2008 年以来，公司已加入新加坡企业发展局全球贸易商计划 (GTP) ，享有优惠税率。

10年前，公司业务走向多元，进军橡胶加工生产业，在印尼爪哇西部的万丹省设厂。同年，公司也与欧洲的合作伙伴拓展了分销业务。如今，全球分销业务，占公司总营业额超过40%，属于公司的增长领域。

他表示，大华银行为纳马兹国际的营运资金需求提供了大部分融资。多数银行提供的商品贸易融资额度是装运后融资，但大华银行也为该公司提供装运前融资，让它能够为工厂采购原材料提供资金。

2021年，由于冠病疫情的关系，政府通过提供企业融资计划的贸易贷款来支持中小企业，而纳马兹国际在该计划下向大华银行取得贷款。这让该公司不仅度过严重的现金流危机，2020年至2022年的贸易量也增长逾30%。

印尼加工厂的员工正在接收称为杯胶的生橡胶。（纳马兹国际提供）

可持续融资助企业绿化

2023年7月，大华银行也给该公司提供可持续发展挂钩贸易贷款（Sustainable Linked Trade Financing) 解决方案。这类贷款与企业实现可持续发展绩效目标相关。

大华银行聘请独立的可持续评级机构评估并验证该银行设定的可持续绩效目标，以增添透明度和可信度。

雷扎说：“如果公司达到这些可持续绩效目标，支付的利息差额会相应减少，这将对我们的盈利产生重大影响。”

该公司在工厂层面已通过促进循环经济和逐步放弃使用化石燃料，普遍实现了碳减排。

今年，工厂的锅炉已从柴油过渡到压缩天然气。虽然压缩天然气仍然是一种化石燃料，但它造成的污染更少、更清洁。

厂内还在2018年设立循环水系统以回收所有生产用水，减少排入环境的废水量，从而防止污染。

雷扎不讳言环保面临的主要挑战是成本：“尽管公民社会期望天然橡胶供应链中的企业制定更加可持续的政策，成本仍然是主要障碍。”

在加工厂内，杯胶经过清洗、切割，并在烘干机中烘干。杯胶是天然橡胶的原材料。（纳马兹国际提供）

自我重塑 与时俱进

不过，公司积极寻求扩张业务，长期发展版图已延伸到遥远西非的科特迪瓦，这里相信会继泰国成为世界第二大橡胶种植和加工的国家。

公司过去几年在科特迪瓦与大小橡胶加工厂紧密合作或合资设新厂，使得西非目前已占据公司总销售量的近三分之一。

纳马兹国际计划与科特迪瓦的多家新工厂进行合资，这些工厂可以利用纳马兹国际在市场营销和销售方面的优势，以及它在印尼作为加工商所累积的知识和经验。

可持续发展始终是纳马兹国际“未来的战略”。印尼的加工厂接下来计划扩大对环保能源的采用，这包括使用棕榈油壳等生物燃料来驱动锅炉。这种燃料比压缩天然气更加环保，使加工成本至少降低20%。

该公司也探讨在工厂屋顶安装太阳能电池板，为机器提供电力。

雷扎说：“像纳马兹国际这样生存下来并经受住时间考验的公司，必须不断自我重塑，继续与时俱进，为客户创造价值。”

绿色融资 永续未来

大华银行自2021年为商业客户提供绿色贸易融资（Green Trade Financing）。这项融资的特点如下：

帮助企业成为绿色和可持续供应链的一部分。

提供清晰的指导流程，以评估符合条件的绿色项目以及绿色产品认证

可为买卖双方提供支持，包括进口采购以及出口销售，从而开拓更多商机。

符合条件的新加坡公司可获得绿色贸易融资。

【本系列由大华银行呈献，五之二】