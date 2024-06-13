普洛斯首席信息官：关键时刻做决策 AI仍无法取代人类

在宋淼看来，生成式人工智能（GenAI）是把双刃剑，即便它能提升人们的工作效率并带来更多价值，但同时也面对数据安全方面的挑战。

身为全球产业服务与投资公司普洛斯（GLP）首席信息官，宋淼接受《联合早报》访问时说，公司以谨慎态度采纳AI，对保护数据安全有周密考量，“相关业务部门只能看到相关业务数据，并不是所有人都能采用所有数据，这是非常重要的一点”。

普洛斯专注于开发与运营供应链、大数据及新能源领域新型基础设施，公司业务遍及亚洲、欧洲，以及美洲17个国家和地区。截至去年底，普洛斯的全球资产管理规模达1280亿美元（1732亿新元）。

自生成式AI聊天机器人ChatGPT在2022年底横空出世，掀起生成式AI热潮，宋淼指出公司积极探索这项科技，很早便运用微软推出企业版AI助理“智能副驾”（Copilot），之后针对生成式AI推出20多个应用方案。例如，公司发给不同业务部门的电子简报（newsletter）原本都靠人书写，现在已是自动化编写。

另外，普洛斯在世界各地运营3000多个商业园区，潜在客户过去须拨电到客服、网站、社交媒体平台去查询园区相关资讯，如今透过聊天机器人便可掌握公司资源。

AI存在一定风险 或篡改事实

不过，宋淼强调，采纳AI本质是为了帮助财务、合规和运维等部门提高工作效率，但在关键决策方面，AI还是无法取代人类，因为AI仍存在一定风险，会出现幻觉（hallucination），对事实进行篡改。

现年53岁的宋淼于2021年6月加入普洛斯，担任首席信息官，负责公司全球数据和数码化战略。普洛斯信息技术团队目前有100多名成员，遍布新加坡、中国、美国、日本和巴西等地，实现全球化运营。

加入普洛斯之前，宋淼曾在消费品和医疗等不同领域工作，在信息技术方面积累了超过20年的工作经验，包括担任强生公司副总裁和首席信息官，以及玛氏宠物护理（Mars Petcare）的全球首席信息官和董事会成员。

由于近年经济不景气，宋淼指出，很多公司对投资和开支都比较谨慎，对她和其他首席信息官而言，如何去衡量及证明信息技术项目的价值无疑是一大挑战，“不是每一个项目都会有明确的投资回报率（ROI），就是你投一分钱就会赚五分钱”。