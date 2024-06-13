调查：家族企业大多未用GenAI 企业继承人面临挑战

新加坡83%的受访新一代家族企业成员对生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence，简称GenAI）表示感兴趣，且认为它是企业转型的推力，但只有3%的家族企业已经采用GenAI。

普华永道近日发布的2024年全球次世代调查报告发现，亚太地区56%的家族企业并未探索GenAI的技术，而这一数据在新加坡更是高达60%。

调查在2023年11月13日至2024年1月23日期间，通过线上的方式采访了来自全球63个国家和地区的917名家族企业的新一代成员，其中310名来自亚太地区的13个国家和地区，有30名来自新加坡。

本地受访者中仅13% 对家族企业数码能力有信心

报告指出，亚太受访者中仅22%对自己家族企业的数码能力有信心，且只有9%的家族企业已设立负责地采用如人工智能等新科技的条例。新加坡受访者中这两项占比更低，分别为13%和3%。

43%的新加坡受访者认为，采用GenAI在接下来一年内可能带来的关键挑战是网安风险，其次是法律责任与名誉风险（30%）和虚假信息传播（27%）。

报告指出，鉴于亚太地区在过去几年里，在防卫网络攻击方面格外薄弱，警戒性较高也不让人意外。家庭企业可以借助有资格的风控专家的帮助，安全、自信且规范地使用GenAI。

新一代家族企业成员 管理面临挑战

普华永道新加坡亚太区私营及初创企业服务部主管合伙人吴绍均说，将对GenAI的兴趣转化为对技术的投资存在挑战。这一定程度上可能源于家族企业当前企业主和新一代成员在知识和技能上的差异，而科技高速迭代扩大了这一差异。

调查发现，新加坡受访者中有80%认为，自己与当前管理家族企业的一代人之间的信任水平低，而在家族企业中，家庭成员与非家庭成员之间也是如此。

新加坡受访者中，20%认为自身对家族企业的价值在于带来专业与现代化管理，10%认为自身的价值是开发适用于数码时代的商业战略，7%则认为是投资开发新的商业概念。

普华永道新加坡私营及初创企业服务部主管合伙人杜成宏认为，信任的缺乏加上家族企业保守与风险厌恶的特性，可能进一步影响沟通，以及融合采用GenAI等新科技。

他指出，作为继承人，新一代可以借由共同的家族传统价值观，增强不同辈分间和企业内整体的信任，从而更好地领导企业。同时，当下这代人可以借助融合采用变革性科技的机会，引导新一代人走向成功，让他们在日新月异的世界里保留家族传承，并让传承一直适用。