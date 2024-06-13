传新电信将在柔佛建数据中心

新电信（Singtel）据传将通过旗下的Nxera在马来西亚柔佛建造数据中心。

与此同时，马国房地产发展商马友乃德阳光（UEM Sunrise）宣布卖出柔佛一幅地段给“全球领先的数据中心业者”，用来建造数据中心。

《联合早报》星期四（6月13日）对此向新电信求证，但截稿前未获回复。

据知情人士称，新电信正与马来西亚当局就在依斯干达布蒂里（Iskandar Puteri）建立数据中心进行谈判。

根据Nxera的网站，它在新加坡已有DC West和Kim Chuan 2两个数据中心，并正在建设第三个数据中心DC Tuas，预计2025年投入运营。

此外，Nxera目前还正在泰国和印度尼西亚建设数据中心。

就在星期二（11日），马友乃德阳光宣布，将以1亿4490万令吉（约4150万新元）出售依斯干达布蒂里的土地，供买家建造数据中心。马友乃德阳光没有透露买家具体身份，只说是“全球领先的数据中心业者”。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）星期四发布的新加坡—柔佛—印尼廖内群岛（简称SIJORI）数据中心报告显示，因土地和电力稀缺，当新加坡颁布禁令以停止建设新数据中心后，数据中心供应商开始在马来西亚南部的柔佛州以及印尼峇淡岛寻求建设新设施。

柔佛正超越峇淡岛 成数据中心理想地点

报告指出，过去18个月，大量数据中心供应商在柔佛获得土地以建设大型设施。由于现有电力和基础设施优势，柔佛正超越峇淡岛，成为替代新加坡的理想地点。

目前，柔佛已建成的数据中心容量估计达170兆瓦。同时，依斯干达布蒂里、士年纳（Sedenak）和古来（Kulai）三个地区也在扩建900兆瓦以上的设施。这些设施将主要提供给单租户。字节跳动（ByteDance）是柔佛最大的数据中心供应商，微软和阿里云（Alibaba Cloud）也在这一带布局。

报告指出，受益于新加坡互联互通的优势，包括人工智能在内的小型专业化数据中心仍将设立在新加坡。

大型规模数据中心会从新加坡转移到邻近地区。