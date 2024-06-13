牛乳场登加碧湾三私宅地段招标 料建总数1915单位

政府推出三幅私宅地段供招标，预计可为市场增添1915个私宅单位。 其中两幅分别是登加区和碧湾区的首个私人住宅地段。

市区重建局星期四（6月13日）发文告公布三幅99年租赁地契地段的细节。它们分别位于牛乳场径（Dairy Farm Walk）、登加绿苑道（Tengah Garden Avenue），以及碧湾路（Bayshore Road）。

受访分析师认为，随着政府增加土地供应，发展商面临高昂建筑成本和利率等挑战，这些地段的竞标价格将低于附近之前卖出的地段。

三幅地段中，牛乳场径和登加绿苑道属于今年上半年政府售地计划（GLS）下的正选名单地段，可分别建造540个和860个住宅单位。

登加绿苑道地段面积大 最高标价可达8亿余元

分析师认为，登加绿苑道地段面积相当大，需要大量前期资本投入，发展风险较高，发展商或许有保留。（唐家鸿摄）

登加绿苑道占地约27万4006平方英尺（2万5456平方公尺），可兴建商住混合用途私宅，地面层可建商业空间。这也是登加区内首个私人住宅地段，那里之前招标的三个地段，都是执行共管公寓（EC）地段。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹预期，想在那一带占先发优势的发展商会对这幅地段感兴趣，地段毗邻未来的丰加地铁站，也靠近将在2030年搬到区内的英华小学。

ERA新加坡首席执行长朱泳强则认为，地段面积相当大，需要大量前期资本投入，发展风险较高，发展商或许有保留。

橙易产业首席执行长郭建廷说，地段周边私宅项目有限，或能吸引到高需求，包括来自家庭收入超过1万6000元无法购买EC、却又想住在登加的买家。

黄秀莹预计，地段会吸引最多三方竞标，最高标价介于7亿4000万元至8亿零600万元，容积率每平方英尺价900元至980元。郭建廷则预计地段会收到两份至四份标书，最高投标价介于容积率每平方英尺850元至950元。

牛乳场径地段吸引力较低 最高出价可达4.7亿元

分析师指出，牛乳场径地段朝北高楼单位可享有策士纳道（Chestnut Avenue）一带无遮挡美景。（唐家鸿摄）

另一幅牛乳场径地段占地约23万5534平方英尺（2万1882平方公尺），部分土地可建造四层至六层楼低建筑。

黄秀莹认为，后者吸引力相对较低，因为不太靠近地铁站，过去几年区内有好些项目推出，发展商会考虑附近未售出的单位供应。她预期地段会吸引一方或两方竞投，最高出价4亿3500万元至4亿7000万元，容积率每平方英尺价880元至950元。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德则认为，地段朝北高楼单位可享有策士纳道（Chestnut Avenue）一带无遮挡美景，或吸引最多三方竞投，最高投标价为容积率每平方英尺800元至850元。

备售地段碧湾路海景房地段有很大机会被勾出

分析师指出，像碧湾路这般拥有海景并与地铁站相连的地段不多。（邝启聪摄）

第三幅地段在碧湾路，属备售地段，供发展商申请“勾出”。这个地段约11万2955平方英尺（1万4939平方公尺）, 可建造515个单位。

高纬环球新加坡及东南亚研究部主管黄显洋接受《联合早报》访问时说，尽管发展商谨慎，但地段有很大机会被勾出。“地段靠近地铁站和中央商业区，对自住人士和投资者都具吸引力。”

朱泳强也有同样的看法，指附近最后一次售地是在2016年，即海景轩（Seaside Residences）所在地，除了海景轩，那一带的海景房屋龄至少27年，已形成积压的需求。

李思德指出，拥有海景并与地铁站相连的地段不多，地段若被“勾出”，最高出价为容积率每平方英尺900元至950元之间。

黄秀莹则认为，地段不会这么快被勾出，或在下半年移入正选名单。

牛乳场径和登加绿苑道的招标，将在2025年1月14日中午12时截止。