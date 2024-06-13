探讨加强贸易流动和供应链韧性 新马将成立供应链合作工作组

新加坡和马来西亚将探索通过自贸协定，深化两国贸易流动和供应链韧性，以继续加强彼此的优势和能力。

新马两国的贸工部长星期四（6月13日）于新加坡举行第二次“常年部长对话会”，并于会后宣布成立新的供应链合作工作组，定期召开交流会和探讨如何加强供应链韧性。

我国副总理兼贸工部长颜金勇和马来西亚国际贸易及工业部长扎夫鲁，是对话会的联合主席。

双方联合发布的文告指出，新加坡和马来西亚享有良好的贸易和投资关系。2023年，马来西亚是新加坡的第三大贸易伙伴，双边贸易达921亿美元（约1236亿新元）。新加坡也是马来西亚最大外国投资来源，去年贡献96亿美元，相当于马来西亚外国投资总额23.2％。

在对话会上，两国部长检讨贸易和投资，以及去年1月30日签订的数码经济合作框架协定和绿色经济合作框架协定的进展。

在数码经济合作框架协定方面，两国欢迎在促进贸易、云计算和实时支付系统连接等主要领域的双边合作举措。双方还表示，亚细安企业识别号码系统（Unique Business Identification Number Network，简称UBIN）正在进行中，并指出在亚细安设立区域可对比和认可的UBIN实施蓝图，预计今年迟些时候完成。

更新版商业发展基金 支持两国商会与企业

在绿色经济合作框架协定方面，部长们欢迎两国贸易发展机构对出口商在能力发展计划所取得的进展。这项计划旨在帮助新马中小企业转向可持续发展，第一场分享会已于去年10月举行，第二场分享会预计在今年第三季举行。

在对话会上，双方也欢迎于今年3月推出的更新版马来西亚—新加坡第三国商业发展基金（MSBDF）。更新版的机制为新马两国的商会和企业提供支持，让企业展开联合商务考察、在第三国进行合作的可行性研究，以及联合试点。

颜金勇和扎夫鲁也在会上重申加强两国双边经济合作的重要性，并同意将继续密切合作。