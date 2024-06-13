受美国通胀数据鼓舞 海指起0.52％

投资者受美国5月份通货膨胀数据比预期低的鼓舞，推动部分亚太及新加坡股市星期四（6月13日）收高。新加坡海峡时报指数上扬17.09点或0.52％，收报3324.53点。

亚太股市方面，台湾领涨1.19％，香港、悉尼和首尔的涨幅介于0.50％至0.98％。上海、深圳和东京股市收低，跌幅介于0.28％至0.69％。

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均接受《联合早报》访问时说，继美联储发表的鹰派言论，以及令人鼓舞的美国通胀数据，海指跟随美国隔夜股市的出色表现，于星期四攀高。

我国已做好充分准备 把握半导体上升周期

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，美联储的点阵图显示今年将降息一次，低于3月份显示的三次降息。美联储的说辞也略有调整，不再认为通胀在减少至2％的目标缺乏进展，而是取得了适度的进展。这样一来，市场没有理由认为股市的涨势会在今年夏季减弱。

曾德均认为，新加坡股市的展望仍充满希望，在人工智能科技反弹的推动下，我国已做好充分准备，把握半导体的上升周期。中美紧张局势升温预计使更多资金和投资流入及转向新加坡，主要得益于新加坡优越的地理位置、透明的法律制度，以及具吸引力的税收优惠。

新加坡股市全场成交量12亿9000万股，总交易额8亿5813万元。上升股334只，下跌股238只。

海指成份股方面，25只上扬，两只持平，三只下滑。涨幅最显著的是扬子江船业（YZJ Shipbuilding）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别上涨1.66％和1.41％，收报2.45元和5.02元。

跌幅最显著的是泰国酿酒（Thai Beverage）和香港置地（Hongkong Land），分别下跌2.04％和0.91％，收报0.48元和3.27美元。

个股消息方面，丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）以1380万元脱售尼德路（Neythal Road）119号资产给不相关第三方，预计于2024／25财年第二季完成。

该物业是一座五层高的货梯仓库和一座单层独立工厂，净可出租面积约为1万1188平方公尺，剩余土地租赁约为15年。脱售价比截至3月底的1030万元估值高出34％。信托股价收报1.33元，起0.76％。

速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）全资子公司SB Procurement获得总值6亿4750万元的建筑合同，建造PSA Supply Chain Hub @ Tuas。这包括位于大士港口的仓库、闸门、主要输入电力站（intake substation）和辅助建筑。

项目预计于2027年第三季完成，使集团订单总额达约12亿3000万元，这也是集团订单额首次超越12亿元。集团股价收报0.036元，起9.09％。

莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）执行主席吕俊旸医生增持公司股权。他在星期三（12日）以每股1.02元买入80万股，使他在集团的股权增至54.58％。集团股价收报1元，下跌0.99％。