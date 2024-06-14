调查：76%本地年轻受访者 财富管理决策愿采纳AI建议

一项调查发现，新加坡35岁以下的年轻受访者中，76%愿意在财富管理决策中采纳人工智能（AI）的建议，远超年龄介于35岁至44岁受访者（63%）和45岁至64岁受访者（42%）群体的比率。

环球管理与科技咨询公司Capco星期四（6月13日）发布亚太财富管理调查报告，发现新加坡年轻人对在投资中使用新科技的开放程度远超其他年龄层。

Capco在2023年12月通过问卷采访500名年龄介于19岁至64岁的本地投资者，调查他们在财富管理上的行为和偏好。这些投资者的可投资资产超过10万美元（约13万5000新元）。

调查发现，本地年轻受访者中，有四成已在使用智能投资顾问服务（robo-advisory service），这一比率高于35岁至44岁群体（24%）和45岁至64岁群体（16%）。

在未使用智能投资顾问服务的人当中，表示很可能会在未来使用它的年轻受访者达27%，比35岁至44岁和45岁至64岁群体分别高出7个百分点和19个百分点。

整体而言，有91%年轻受访者在过去两年为财富管理增加数码渠道的使用，略低于35岁至44岁的93%，但明显高于45岁至64岁的75%。

对于年轻受访者来说，把握财富管理的机会的主要壁垒是选择适合的财富管理顾问（37%），对于45岁至64岁群体则是财富管理服务费用（53%）。对于35岁至44岁群体，两个因素几乎同样重要，选择比率分别占34%和35%。

Capco亚太区合伙人兼财富管理业务主管豪普特（Hayley Haupt）指出，年轻的财富管理客户更愿意通过如智能投资顾问和AI等数码渠道和工具，把握财富管理的机会。按兵不动的方式不再适用，财富管理者需要做好准备把握住新生科技与现代数据工具和架构的红利。

Capco新加坡财富管理业务主管科普拉尔（Laurens Koppelaar）认为，为了与客户的期望保持一致，尤其是新一代的原生数码投资者，财富管理经理应使用全渠道战略，在优化客户体验的同时，更好地帮助客户关系经理理解并有效且恰当地回应客户的需求。