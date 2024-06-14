特朗普若重返白宫 或影响东南亚外国直接投资及中期增长

美国大选为东南亚经济前景带来不确定性，若特朗普重返白宫，其对所有进口商品征收10％关税的计划将对东南亚地区的出口造成打击，并可能影响外国直接投资和中期增长。因为更高的关税会导致更多供应链转移回美国，越南对美国呈现贸易顺差，还可能面临特定关税。

彭博经济（Bloomberg Economics）高级经济师亨德森（Tamara Mast Henderson）星期四（6月13日）在媒体圆桌会议上提出以上观点，并阐述了东南亚地区接下来会面临的经济阻力因素以及展望。

亨德森说：“东南亚面临着强劲的外部阻力，其中最主要的是去全球化，这增加了企业经营成本，削减了消费者和企业的支出能力。此外，全球变暖、人口老龄化以及疫情后各国的高负债和高利率等因素，也使得政府为支持生产率和增长潜力的措施而提供资金的空间更小。”

亨德森提到，在短期内，东南亚经济面临的其他三个不确定性因素分别是美联储政策、中国经济复苏以及地缘政治。

星期三（12日），美国联邦储备局结束了为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25％至5.5％之间不变，虽然最新点阵图显示决策者目前预计今年只会降息一次。但亨德森认为，考虑到鲍威尔强调美联储提出的通胀前景是“相当保守的预测”，降息两次的可能性仍然存在，第一次可能在9月发生，第二次在12月。

对新加坡前景和风险展望不变

上个月，今年51岁的黄循财正式宣誓就任新加坡总理。亨德森说：“虽然有了新总理，但我们对新加坡的前景和风险展望不变。这要归功于政府的长远规划和贯彻执行。这是一个真正深思熟虑、谨慎使用公款的政府。”

在中国方面，亨德森认为中国今年实现5％经济增长目标较为困难，预计实际增长率为4.7％。

根据彭博社编制的经济预测，今年主要经济体的增长将降温，而亚细安六国在2024年的实际GDP增长率将达到4.4％，2025年为4.6％。亨德森透露，她对东南亚接下来的经济前景持谨慎态度。

她说：“我有点怀疑东南亚能否逆势而行，特别是在国内因素有时强化了外部阻力的情况下。此外，美联储推迟放宽政策可能会导致更多投资被推迟，因为投资者不愿在高利率时锁定投资。”