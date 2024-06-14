新加坡为炼油业者提供碳税回扣 助应付成本和竞争压力　

（新加坡路透电）据四名知情人士透露，新加坡为炼油厂和石油化工业者提供碳税回扣（carbon tax rebate），以帮助它们缓解成本压力，从而保持竞争力。这些业者的2024年和2025年碳税将获得高达76％的回扣。

新加坡业者正在面对中国和中东新建炼油厂日益激烈的竞争，有关税收优惠将为炼油厂的利润率提供重要的缓冲。

根据咨询公司FGE和伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的数据，以每吨碳排放面对25美元碳税（碳税率每吨25美元）来计算，炼油厂每桶原油的投入，估计将面对80美分至1美元的碳税成本，这将占新加坡炼油厂当前利润的约四分之一。

根据新加坡于1月1日生效的碳税率，每年碳排放量超过2万5000公吨的企业面对每吨25美元的碳税率，直至2025年。2026-2027年的碳税率将上涨至每吨45美元，到2030年将上涨至每吨50美元至80美元。2019年至2023年期间的碳税率为每吨5美元。

三名消息人士表示，炼油和下游行业的主要公司已获得过渡性的碳税回扣，以减轻额外的税务负担，将最终的碳税成本降至每吨6美元至10美元之间。

消息：炼油和下游企业需先缴纳碳税 再申请回扣

还有一名消息人士说，根据新加坡政府规定的条款和条件，这些炼油厂和下游企业仍需先缴纳每吨25美元的碳税，然后再申请回扣。

新加坡拥有三座炼油厂，总产能为每天111万9000桶，目前由蚬壳（Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）和新加坡炼油公司（Singapore Refining Company）运营。

蚬壳与埃克森美孚拒绝置评。新加坡炼油公司发言人说：“公司仍致力于通过密切合作和持续对话来支持新加坡政府的政策。”

其中一名消息人士表示，有关“折扣”税率将在2026年或之后重新提上讨论议程。

新加坡去年推出了一个过渡框架，以支持化学品、电子和生物医药制造等领域的公司进行能源转型。

贸工部发言人在电邮中告诉路透社：“这些补贴仅占公司碳排放量的一部分，并且以国际公认的效率基准或公司脱碳计划的雄​​心壮志为依据。它们剩余的排放量将继续面对现行的总体碳税率。”