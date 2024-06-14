受外围因素影响 海指星期五下跌0.81%

投资者权衡显示美国通胀放缓的数据，以及美国联邦储备局下调今年降息的预期，亚太及新加坡股市星期五（6月14日）涨跌不一。新加坡海峡时报指数下跌26.98点或0.81％，收报3297.55点。

亚太股市方面，香港和悉尼分别下跌0.94％和0.35％。台湾上涨0.86％，深圳起0.50％；首尔、上海和东京的涨幅介于0.12％至0.24％。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，海指表现不好及跌破3300点，主要受外围因素影响。美国联邦公开市场委员会（FOMC）星期三（12日）将利率维持不变，今年降息从三次减到一次，海指星期五开始回调，主要受银行股拖累。

华侨银行（OCBC）跌1.12％，收报14.14元；星展集团（DBS）跌1％，收报35.48元；大华银行（UOB）跌0.72％，收报30.57元。

仅有略多于三分之一的标普500指数成份股在美国星期四（13日）隔夜股市攀高，这上涨情绪未带动亚太股市星期五的表现。墨尔本在线经纪商佩珀斯通（Pepperstone）研究主管韦斯顿（Chris Weston）分析说，美国股市反弹仅限于科技股，而科技股在亚洲股市的权重比美国低得多。

谭莹莹说，海指暂时面临一定压力，目前还有约两个星期才进入下半年的业绩发布季节，按目前没有降息的情况来看，最先受影响的或许是房地产股。

新加坡股市全场成交量12亿1000万股，总交易额8亿3516万元。上升股247只，下跌股317只。

海指成份股方面，四只上扬，两只持平，24只下滑。涨幅最显著的是DFI零售集团和怡和合发（Jardine C&C），分别上涨1.06％和1.04％，收报1.91美元和27.33元。

跌幅最显著的是海庭（Seatrium）和创业公司（Venture Corp），分别下跌1.77％和1.63％，收报1.67元和13.87元。

个股消息方面，新电信（Singtel）旗下澳洲电信公司澳都斯（Optus Mobile）打算针对澳洲通讯及媒体局（Australian Communications and Media Authority），就2022年9月的网络袭击提起的诉讼进行辩护。

澳都斯指出，只知道约1万零200名客户的个人信息因网络袭击案件被放到网上，澳洲通讯及媒体局则称有360万次违反法令的行为。新电信股价收报2.55元，下跌0.39％。

华联房地产投资信托（OUE REIT）宣布，全资子公司OUE REIT Treasury完成首个总值2亿5000万元的绿色票据发行，固定利率为4.10％，于2027年到期。标普全球评级（S&P Global Ratings）予以票据BBB-的评级。信托股价持平于0.265元。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）说，已于星期五下午4时行使有关位于大士8道30号和32号房地产的重新入住权（right of re-entry），并已接管该房地产，同时表示接下来会积极寻找替代租户。信托股价收报0.35元，跌1.41％。