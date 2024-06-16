标普：新加坡首季非金融公司债券发行增近四倍

新加坡第一季非金融公司债券发行同比增加近四倍，尽管同期亚太地区非金融企业债券发行出现显著下滑。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）发布的最新报告显示，今年第一季新加坡非金融公司债券发行总额为45亿9000万元（34亿美元），比去年同期的9亿4000万元增加388%，也比上一季的15亿新元增加206%。

分行业来看，第一季新加坡债务发行最高的是工业，达6亿7000万元；其次是科技、媒体与通信业，达4亿5000万元；再是房地产业，达2亿4000万元；另有30亿7000万元未纳入分类。

若将金融公司债务发行统计在内，第一季新加坡债务发行总额为153亿5000万元，同比增加超过一倍，但仍低于去年第二季的457亿元。

亚太地区首季非金融公司美元债券发行下滑

根据报告，今年第一季亚太地区非金融公司债券发行总额为400亿1000万美元（约537亿8000万新元），同比下降17.7%。不过，与去年第四季的300亿2000万美元相比，仍有所改善。

报告指出，公司债券发行下降的原因是利率持续高企。美国孖士打律师行（Mayer Brown） 企业及证券合伙人郭涛敏（Thomas Kollar）分析，当前利率环境让公司证券发行人在进入美元债券市场时面临挑战，尤其是许多地区在岸利率和流动性更有优势，因此企业选择以本币银行贷款进行融资或再融资。

郭涛敏认为，公司债券发行有一定的复苏潜力，但不太可能出现大幅复苏。

分区域来看，中国大陆公司债券发行量和发行额均大幅下滑，拉低亚太地区第一季整体表现。相比于去年同期发行193只债券，筹资267亿5000万美元，今年第一季中国大陆非金融公司仅发行54只债券，筹资90亿2000万美元。

分行业来看，尽管大多数行业的债券发行量下降，房地产行业公司第一季的债券发行额达99亿6000万美元，同比增长一倍多。科技行业第一季债券发行量增加19%，但发行额同期下滑37%。