与前身涉巴西行贿事件有关 海庭被金管局与商业事务局调查

海庭前身公司在巴西涉贿事件余震不断，新加坡金融管理局和商业事务局（CAD）对海庭及其高管展开新一轮的联合调查。

海庭星期六（6月15日）向新加坡交易所披露这一消息。海庭说，公司是在星期五（14日）晚上接到当局通知，要求其提供进一步信息，以调查公司及其高管是否触犯证券及期货法令，以及贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

海庭在向新交所的披露中说，公司将全力配合金管局和商业事务局的调查，并将在有重大进展时发出公告。

新一轮调查距海庭与新加坡总检察署达成延缓起诉协议，不足三个月。

受访律师：与之前接受调查属性不同

对于新一轮调查的背后原因，肯尼狄理德律师事务所合伙人李德龙接受《联合早报》访问时说，可能是由于最近出现了新的证据，显示海庭可能违反上述法令，而这些属于金管局和商业事务局的管辖范围，因此当局展开新调查。

“这与海庭以前接受的调查不同。此前，新加坡贪污调查局（CPIB）对海庭的调查，依据的是防止贪污法令。如果新罪名成立，海庭可能面临新的处罚。”

海庭由胜科海事（Sembcorp Marine）与吉宝岸外与海事（Keppel O&M）在去年2月合并组成，合并企业同年4月改名为海庭。此次所要调查的事件发生在合并之前。

这场风波始于2014年，巴西当时启动名为“洗车行动”（Operation Car Wash）的大规模反腐调查，在巴西开展业务的胜科海事与吉宝岸外与海事因巨额行贿被查。

今年2月，海庭宣布，与巴西当局就“洗车行动”反腐调查达成了原则性和解协议，和解金额为6亿7070万巴西雷亚尔（约1亿8240万新元）。

受访律师：若确实存在违法行为被定罪罚款或更高

海庭也因此事受到新加坡当局的调查。2023年5月底，贪污调查局对海庭及公司人员在巴西涉嫌腐败行为展开调查。

今年3月28日，海庭宣布，与新加坡总检察署达成延缓起诉协议。根据协议，新加坡当局向海庭施加罚金1亿1000万美元（约1亿4821万新元）。总检察署同意，海庭向巴西当局支付的款项中，最多5300万美元可抵扣罚款。因此，海庭最终须付新加坡当局的罚款为5700万美元。

对于金管局和商业事务局的最新调查，李德龙认为，调查的结果尚不明确，也不确定海庭会否被起诉。不过，如果确实存在违法行为并被定罪，海庭面临的罚款可能高于之前根据总检察署延期起诉协议所达成的1亿1000万美元。

《联合早报》星期天（16日）就此事向海庭进一步询问细节，至截稿前尚未收到答复。