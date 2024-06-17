气候相关基金规模增16％至5400亿美元 欧洲占八成

去年，全球与气候相关的共同基金和挂牌基金（ETF）的资产管理规模（AUM）增长了16％，达到5400亿美元（约7290亿新元）。

晨星（Morningstar）最新发布的一份关于气候基金的报告显示，这一增长由持续的资金流入、产品发布以及市场升值所推动。

其中，欧洲仍是气候基金的最大市场，占全球气候相关资产84％，中国和美国的市场份额分别为7％和6％。

去年，全球流入气候基金的资金达400亿美元，占全球基金市场总资金流入（750亿美元）的一半以上，但这仍是四年来的最低水平，主要原因投入气候解决方案、清洁能源和技术相关气候基金的资金被大量撤回，这些领域受到了高利率和持续通胀的影响。

除了气候解决方案、清洁能源和技术，气候相关基金还横跨低碳、气候转型、绿色债券等领域。

气候转型相关基金资产管理规模最大 去年增25%至2100亿美元

在各类气候相关基金当中，气候转型相关基金的AUM最大，去年增长25%至2100亿美元。其次是气候解决方案，AUM去年增长23%至1280亿美元。绿色债券基金类别的资产规模则在去年激增41％。

在市场方面，在中国大陆以外亚太地区，气候相关基金规模最大的市场依次是韩国（69只基金，AUM达82亿美元）、澳大利亚（38只基金，AUM达31亿美元）、台湾（27只基金，AUM达22亿美元）、日本（27只基金，AUM达10亿美元）、以及新加坡（七只基金，AUM近7亿美元）。

晨星可持续发展研究主管比奥伊（Hortense Bioy）说：“尽管高利率和高通胀的宏观环境困扰着绿色行业，尤其是可再生能源行业，但去年全球气候基金的规模继续增长。值得关注的一个领域是气候转型和与《巴黎协定》一致的基金。这些战略在过去几年中得到了大幅扩展，随着投资者加强对公司转型计划的审查，并要求更好地管理气候风险，预计这些战略还将不断发展。”