欧美企业在东南亚和印度设厂 新加坡制造业也受惠

欧美企业把在中国的制造厂迁移到东南亚和印度以减少对中国的依赖，促进了东南亚和印度的制造业发展，而其实，新加坡的电子业、化学产品、精密工程等领域也会受益。

仲量联行（JLL）研究报告显示，不少在中国设厂的外国企业采取在多个地点设厂的策略，纷纷在中国以外的市场，如东南亚和印度开设制造设施，以减少对单一生产地点的依赖。

这项策略对中国的全球出口额影响不大，但对东南亚和印度的制造业助力很大，还促使当地政府出台更多政策发展当地制造业。

仲量联行对中国、印度、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和越南进行研究。

中国生产成本上升 高出部分东南亚国家和印度

中国的生产成本在过去10年不断上升，也是导致外企在其他国家设厂的原因之一。中国在2010年至2020年获得的大量流入资金推高当地薪金增长近两倍，工业地段价格也因为需求上升而增长。

这些成本开支都比部分东南亚国家和印度高出多达一倍。

报告说，欧美企业在选择适当的设厂国家时，必须考虑当地的经济元素和设厂成本，包括国内生产总值、制造业人力成本、物流情况、签署过的自由贸易协定和工业地段价格。

新加坡可受惠的制造业领域包括电子业、化学产品、精密工程、生物医药和交通工程。

新加坡在2023年的制造业人力成本为每小时21美元（约28.40新元），超过综合东南亚和印度的1.2美元，也高于中国的3.7美元。

新加坡经商环境最好 人力生产力远超其他国家

新加坡的工业地段价格在八国中最高，每平方公尺价格大约介于280美元至360美元，中国的工业地价大约介于60美元至240美元。新加坡的建筑成本每平方公尺大约1200美元至2400美元，其他国家都在1000美元以下。

虽然成本高昂，但新加坡的物流设施一流，在2023年的物流表现指数为4.3，在印度、中国和其他五个东南亚国家中居冠。

新加坡的经商环境在各国之中最好，除了透明度最高之外，外国企业要在新加坡成立办事处也最容易。

新加坡的人力生产力也远超其他国家，每人每年达10万2000美元。印度和中国则分别为4000美元和2万2000美元。

新加坡、马来西亚和越南都加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、亚细安自由贸易地区（AFTA）和跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。其他国家只加入其中的一两个自贸协定。