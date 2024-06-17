海指可能继续回调 分析师：或持续到6月底

美联储维持利率不变，加上新加坡学校假期期间的出国潮，新加坡股市上周交易较平淡，股指出现回调。分析师预计，回调可能还会持续一段时间。

新加坡海峡时报指数全周下滑1.0%，星期五（6月14日）闭市收于3297.55点。

30只海指成份股中，仅三只上涨，分别是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）（+1.7%）、新电信（Singtel）（+1.2%），以及怡和合发（Jardine C&C）（+0.6%）。

领跌的海指股有泰国酿酒（Thai Beverage）（-5.9%）、香港置地（Hongkong Land）（-5.8%），以及城市发展 （CDL）（-3.5%） 。

三大银行股上周小幅下跌。辉立证券资深股票经纪刘宇航接受《联合早报》访问时说，由于银行股5月大幅拉升，当前处于震荡回调阶段。整个海指也出现回调趋势，可能会持续到6月底。

他说：“如果接下来蓝筹股大幅下调，或者出现超卖信号，可能是投资者低价入仓的好机会。”

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）说，美联储维持利率不变的决议后，市场仍预期美联储将在9月和12月各降息25个基点，但可能性有所降低，导致银行股下滑。海指整体下跌1%，这使得海指今年迄今的总回报率降至4.6%。

对于其他版块，刘宇航指出，房地产投资信托受美联储利率决议影响，出现不同程度的下跌，对上周的本地股市表现影响最大。

他说：“上周电信板块表现出韧性，因为市场有并购重组的呼声出现。另外，美国对中国的医药用品增加关税，本地医药用品股走势上扬。科技股的反弹也还在继续，是一股不容小觑的力量。”

人工智能热度将持续

美股方面，上周科技股表现强劲，推动纳斯达克指数大涨3.54%，标普500指数涨1.69%。道琼斯工业指数则跌0.50%。

人工智能依然是最强推动力。“一拆十”拆股后的英伟达股价上周大涨9.58%，苹果也在发布一系列人工智能计划后股价大涨7.74%。

刘宇航预计，人工智能热度还将持续。“目前的股市，炒概念的情况比较少，投资者比较务实，股价上升的这些股票都是业绩表现好的，并且有盈利前景。”

个股消息方面，停牌中且没有任何营收业务的凯利板挂牌公司Axington完成反向收购（RTO）交易后进行董事会重组，宣布了包括总裁、主席、独立董事、非执行董事等在内的一系列董事会任命消息。

Axington完成反向收购 成为新晔科子公司

Axington上星期五宣布完成反向收购，成为新晔科技（Serial System）子公司，更名为新晔启华（Serial Achieva），并且将在新控股股东领导下，转型为电子产品分销商。根据新晔科技文告，公司新名字将从星期四（20日）早上9时生效，交易编号保持为XHV，股票预计在6月27日起开始交易。

公司也将以每股2角价格，发售总值250万元的1250万股配售股（placement shares），以满足最低自由流通股或公众持股（free float）要求。

Axington原是一家在马来西亚成立的专业服务供应商，2020年由罗尔伟和堂弟罗弥伦接掌后，公司开始面对困难。罗氏堂兄弟当年因窜改美国前总统奥巴马的照片引发一连串风波。

丰益国际（Wilmar International）总裁郭孔丰在过去一周三次通过关联公司增持集团股份，持股比率从14.07%增加至14.10%。丰益国际股价上星期五闭市报3.07元，跌0.32%。

莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）执行主席吕俊旸医生过去一周四次增持集团股份，持股比率从54.454%增至54.589%。莱佛士医疗集团股价上星期五闭市涨1%，报1.01元。