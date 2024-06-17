调查：外派人员生活费最高城市 我国全球第二仅次于香港

2024年全球最昂贵十大国际派遣城市中，一半在西欧，其中瑞士城市占四个。不过，位列榜首和第二的分别是香港和新加坡，与一年前相同。

国际咨询公司美世（Mercer）日前公布一年一度的外派人员生活费调查。

除了香港和新加坡外，其他主要亚洲城市的生活费排名普遍下滑，包括上海（第23）、北京（第25）、首尔（第32）、深圳（第34）以及东京（第49）。上述前四个亚洲城市的排名均下滑10个名次以上，而东京则下滑30个名次。

这份调查以美元衡量生活费，所以汇率直接影响城市排名。过去一年，人民币、韩元和日元兑美元的汇率均下滑。

全球最贵城市中，瑞士的苏黎世、日内瓦、巴塞尔和伯尔尼占据第三至第六，美国的纽约和洛杉矶分别是第七和第十，伦敦排第八，第九是巴哈马的首都拿骚（Nassau）。

报告指出，在香港、新加坡和苏黎世，更昂贵的住房、交通、及商品和服务等因素，促成高生活费。

最昂贵十大城市租金增长最高8%

住房是影响外派人士生活费的主要因素之一。2023年至2024年期间，最昂贵十大城市中，九个的租金涨幅在3%至8%之间，仅拿骚的租金没有变化。

报告指出，随着住房费用的上升，企业可能须拨出更多预算提供具有竞争力的薪酬方案，包括住房津贴。

报告认为，生活费已对跨国公司雇用流动人才产生重大影响。高昂的生活费也迫使一些外派人员调整生活方式，削减开支。对企业来说，这增加了吸引和留住顶尖人才的难度，也增加了薪酬和福利成本，限制了人才流动选择。

不过，美世在调查中也发现，尽管费用是重要影响因素，但由于全球格局不断变化，地缘政治风险加剧，公司和员工在评估目的地吸引力时，越来越优先考虑生活质量、安全保障、基础设施和国际联通性等关键因素。

吉隆坡生活费较低但生活质量较高

报告指出，对于多数城市而言，生活费和质量呈正相关关系。以香港、新加坡和苏黎世为例，高成本对应着高质量。不过，第三贵的苏黎世在生活质量上超过新加坡和香港。

根据美世的评估标准，全球仅八个城市在两者中找到平衡点，外派人士能以较低生活费享受到较高质量的生活。吉隆坡是其中唯一的亚洲城市。

调查采用今年3月间的汇率及美世一篮子国际货品与服务价格及费用，作为计算各地生活费的基础。

调查排列五大洲226个城市，评估每个城市200多个项目的费用，包括住房、交通、食品、服装、家居用品和娱乐领域。