报告：亚洲食品采购商可持续性不足 包括星狮集团昇菘等

专注于可持续发展的咨询公司Asia Research & Engagement（ARE）最新发布的报告显示，亚洲上市食品采购商的可持续采购意识和行动处于较低水平，整体平均得分仅为9%，满分为100%。

报告调查了100家亚洲的上市食品采购商，根据可持续表现分成六个等级。三家新加坡上市企业被纳入调查，星狮集团（Fraser and Neave）得分在第四级（11至32名），昇菘集团（Sheng Siong）在第五级（33至56名），佳福集团（QAF）在第六级（57至100名）。

报告通过审查100家公司的公开披露信息，了解它们在蛋白质采购中的可持续发展策略、目标、标准、系统和绩效，从治理、动物福利、气候变化、森林砍伐与生物多样性等十个维度，衡量可持续进展。

这100家公司是食品采购领域的领军企业，总市值超过5630亿美元（约7619万新元）。

根据这份报告的评估标准，所有采购商得分都低于50%，这也意味着没有公司进入前两级。

表现最好的10家公司进入第三级，它们的得分在25%至50%。其中，四家来自日本，四家来自泰国，两家来自中国。

报告指出，调查的整体得分较低，反映了亚洲采购商对可持续性风险的意识不足、或者缺乏可持续方面的绩效数据。

报告显示，在可持续采购的各维度中，亚洲公司在水资源与废物方面得分最高（20%），而在治理方面得分最低（2%）。高分公司与低分公司在动物福利、气候变化、劳工以及可追溯性与采购方面，差距最为显著。

在劳工与公正转型方面，100家公司的平均得分为13%，尽管有23家公司在供应商行为准则中包含了与蛋白质相关的准则以及核心劳工准则，但仅有两家在供应链中展示了劳工尽职调查。

气候变化方面的平均得分为12%。13家公司使用了排放报告框架，但许多公司仍然犹豫是否应对供应链中的间接排放，只有四家公司将蛋白质采购纳入净零策略。

养活人类造成 每年超过10万亿美元环境损害

在森林砍伐与生物多样性方面，平均得分仅为5%。26家公司承认它们的供应链存在砍伐森林的风险，但只有两家公司在采购中设定了零砍伐的期限。

动物福利方面的平均得分为7%。八家公司制定了动物福利政策，但只有一家的政策符合农场动物责任最低标准（FARMS）。亚洲公司正逐步淘汰蛋鸡的笼养系统，其中三家公司设定了结束笼养的期限。

报告指出，养活人类造成每年超过10万亿美元的环境损害。蛋白质采购商迫切需要加大努力，将蛋白质采购作为综合可持续发展战略的一部分，以减少供应链中的可持续性风险。

报告为采购商提出了一些建议，包括加强可追溯性、透明度和劳工尽职调查，制定明确的负责任使用抗生素的原则，承诺到2030年实现零砍伐，以及提升海鲜采购的可持续性等。

报告认为，亚洲公司必须在2025年前制定策略和目标，以在2030年前实现负责任和可持续的蛋白质转型。