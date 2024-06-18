惠誉与穆迪给予新加坡“AAA”评级 展望稳定　

惠誉评级（Fitch Ratings）和穆迪（Moody’s）分别确认新加坡的长期外币发行人违约评级（IDR）、长期发行人评级和高级无担保评级为“AAA”，展望为“稳定”。

惠誉日前发布的文告指出，新加坡的评级反映了其异常强劲的财政和外部资产负债表，这得益于巨额的外部和财政盈余、高人均收入、审慎的宏观经济政策框架和有利的商业环境。这些优势减轻了新加坡经济因高度开放，而易受外部冲击的脆弱性。

新加坡的净国际投资头寸为正值，占国内生产总值（GDP）的171％，这是其重要信用优势。新加坡政府虽然没有披露其官方外部资产的总体规模，但新加坡政府投资公司（GIC）却曾公开表示，它管理着超过1000亿美元（约1353亿新元）的资产。惠誉认为，其实际外部资产规模要比这一数字大得多。

惠誉预计，在2024财年和2025财年中，新加坡的一般政府盈余平均占GDP的9.2％。政府在2024财年预算中，将整体财政状况的目标定为盈余占GDP的0.1％，部分原因是消费税（GST）和房地产税的上调预计会增加收入。而在2023财年，政府财政赤字占GDP的0.5％。新加坡的财政储备约占GDP的200％到300％，政府债务将占2023财年GDP的40％。

惠誉认为，新加坡在基础设施方面的投资将使经济保持竞争力。但是，新加坡面临着人口老龄化带来的长期挑战，尽管政府不断增加医疗支出，并力图通过“新加坡携手前进”（Forward Singapore）倡议，加强社会保障和养老金体系。

新加坡去年的经济增长缓慢，仅为1.1％，惠誉预计今年将增长2.7％，2025年将增长3％。如果新加坡的外部资产负债表出现严重恶化，或者出现严重的银行业危机并波及到经济，新加坡的评级也可能面临下调。

穆迪指出，新加坡的结构性信用优势依然完好，能够抵御潜在的不利周期性冲击和长期挑战，其强大的制度和治理体系，以及政府雄厚的财政储备，也支持了新加坡在面对突发冲击，例如疫情时的稳定表现。

不过，地缘经济分化加深和中国经济的结构性放缓将为新加坡带来下行风险。尤其是与贸易相关的地缘政治紧张局势和全球贸易的脱钩，可能会对新加坡的外向型增长模式造成压力，尽管新加坡庞大的财政缓冲、全球金融中心的地位，以及过去在宏观经济和财政管理方面的前瞻性做法，可以减轻这种影响。